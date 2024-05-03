Частные денежные переводы продолжают сокращаться — Finance.ua

Частные денежные переводы продолжают сокращаться Сегодня 08:30 — Личные финансы

Частные денежные переводы продолжают сокращаться

Объем частных денежных переводов уменьшился на 16.5% и составил 0.9 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 22.3%, а другие поступившие через официальные каналы частные переводы — на 12.0%.

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В целом по официальным каналам направлено на 16.9% переводов меньше, чем в марте прошлого года, в свою очередь поток через неформальные каналы уменьшился на 16.0% по сравнению с мартом прошлого года.

Всего за I квартал 2024 г. объемы денежных переводов уменьшились на 8.7%: чистая оплата труда сократилась на 20.3%, в то же время частные трансферты выросли на 19.2%.

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Напомним, объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились на 5,4% по сравнению с февралем прошлого года и составили 0,9 млрд долларов.

Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан.

Всего в 2023 году в Украину со всего мира было перечислено около $11,6 млрд.

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Українські Новини По материалам:

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