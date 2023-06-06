Часть украинцев может увеличить себе пенсию. Как получать повышенные выплаты — Finance.ua

Часть украинцев может увеличить себе пенсию. Как получать повышенные выплаты Сегодня 08:36 — Личные финансы

Часть украинцев может увеличить себе пенсию. Как получать повышенные выплаты

Год обращения за пенсией играет немаловажную роль для определения суммы выплат. Поэтому людям, чей день рождения попадает в начало календарного года, советуют не спешить с подачей заявления.

В общем, на обращение за пенсией дается три месяца с даты наступления соответствующего возраста. Кроме того, заявление можно подать за месяц до дня рождения, объясняют специалисты «Социальной платформы».

Для назначения пенсии по возрасту используется подсчет средней заработной платы в Украине за последние три календарных года. Поэтому если человек, рожденный в январе, подаст заявление на получение пенсии в декабре, то он получит выплаты, исходя из старой заработной платы за предыдущие годы.

Например, если получатель пенсии с начала 2024 года пошлет обращение в декабре 2023-го, для начисления пенсии ему будут учитываться средняя заработная плата за 2020−2022 годы (включительно). А если заявка будет направлена в 2024 году, будет учитываться зарплата уже за 2021−2023 годы, которая будет выше.

Как сообщали «Українські Новини», 1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн пенсионеров.

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Между тем украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в около 300−570 грн. Однако только при условии, что пенсии, которые они получают, меньше 10 340 грн.

А с 1 июля на доплату к пенсии в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. Речь идет об украинцах, продолживших работать на заслуженном отдыхе и получивших по меньшей мере 24 месяца дополнительного стажа.

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Українські Новини По материалам:

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