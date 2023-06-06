Часть украинцев может увеличить себе пенсию. Как получать повышенные выплаты — Finance.ua
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Часть украинцев может увеличить себе пенсию. Как получать повышенные выплаты

Личные финансы
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Часть украинцев может увеличить себе пенсию. Как получать повышенные выплаты
Часть украинцев может увеличить себе пенсию. Как получать повышенные выплаты
Год обращения за пенсией играет немаловажную роль для определения суммы выплат. Поэтому людям, чей день рождения попадает в начало календарного года, советуют не спешить с подачей заявления.
В общем, на обращение за пенсией дается три месяца с даты наступления соответствующего возраста. Кроме того, заявление можно подать за месяц до дня рождения, объясняют специалисты «Социальной платформы».
Для назначения пенсии по возрасту используется подсчет средней заработной платы в Украине за последние три календарных года. Поэтому если человек, рожденный в январе, подаст заявление на получение пенсии в декабре, то он получит выплаты, исходя из старой заработной платы за предыдущие годы.

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Например, если получатель пенсии с начала 2024 года пошлет обращение в декабре 2023-го, для начисления пенсии ему будут учитываться средняя заработная плата за 2020−2022 годы (включительно). А если заявка будет направлена в 2024 году, будет учитываться зарплата уже за 2021−2023 годы, которая будет выше.
Как сообщали «Українські Новини», 1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн пенсионеров.
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Между тем украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в около 300−570 грн. Однако только при условии, что пенсии, которые они получают, меньше 10 340 грн.
А с 1 июля на доплату к пенсии в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. Речь идет об украинцах, продолживших работать на заслуженном отдыхе и получивших по меньшей мере 24 месяца дополнительного стажа.
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По материалам:
Українські Новини
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