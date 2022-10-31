Цены почти столичные: за сколько можно приобрести новостройку в западных регионах Украины — Finance.ua

Цены почти столичные: за сколько можно приобрести новостройку в западных регионах Украины Сегодня 08:05 — Личные финансы

Цены почти столичные: за сколько можно приобрести новостройку в западных регионах Украины

Стоимость первичного жилья в относительно безопасных регионах Украины активно повышается. К примеру, с 24 февраля цена квадратного метра в Ужгороде выросла на 14 200 гривен. В то же время повышение в Киеве составило 12 400 гривен.

Все больше экспертов заявляют, что цены на «первичку» в западных регионах Украины все активнее приближаются к столичным, пишет 24 канал. Сегодня разберемся, за сколько в среднем здесь можно приобрести жилье и на сколько подорожала стоимость «квадрата».

Ужгород

Согласно данным сервиса m2bomber, за год стоимость новостроек в Ужгороде выросла на 97,69%. Если в октябре квадратный метр можно было купить за 21650 гривен, сейчас его стоимость выросла до 42800 гривен.

Это подтверждают и объявления на dom.ria. Дешевую однокомнатную квартиру в уже сданном в эксплуатацию ЖК можно купить почти за 1 442 000 гривен. Также встречаются варианты за 2 — 3 миллиона. За жилье на набережной просят 4756554 гривен.

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Однокомнатные квартиры, реализуемые до конца 2022 года, можно купить несколько дешевле — от 1 317 190 гривен. А если проинвестировать в объекты, которые застройщики обещают сдать до 2025 года, удастся выхватить предложение за 878650 гривен.

От 1054600 до 5758430 гривен — в таком диапазоне колеблется стоимость двухкомнатных квартир. Трехкомнатные можно приобрести за 2733370 гривен. Самое дорогое предложение на рынке жилья Ужгорода — 10224720 гривен.

Львов

Медианная стоимость новостроек во Львове составляет 42 296 гривен за квадратный метр. За год цена выросла на 88,55% — с 22 700 гривен за «квадрат». За 6 месяцев — на 53,82% — с 27 825 гривен.

В городе представлен широкий диапазон жилья — от квартир-студий до многокомнатных квартир бизнес-класса в приближенных к центру районах. Соответственно, отличаются и цены.

Однокомнатную квартиру в сданных объектах во Львове можно приобрести за 1 680 600 гривен. Однако средняя стоимость по рынку — 2300000 гривен. Квартиры, реализуемые в 2022 — 2023 годах, также имеют разные ценники (в зависимости от класса жилья и расположения). Можно приобрести объект как за 630440, так и за 1453860, 2950100, 3894530 гривен. Самый дорогой вариант — 5221490 гривен.

Двухкомнатный «комфорт» стартует от 1163988 гривен. Клубные дома на столько же комнат переваливают за 8893200 и достигают 10486890 гривен. Трехкомнатные квартиры предлагают как за 1996990, так и за 12359549 гривен.

Черновцы

С октября 2021 года цена новостроек в Черновцах поднялась больше всего по всей Украине — на целых 103%. Если в прошлом октябре медианная стоимость «квадрата» составляла 17 900 гривен, сейчас покупателям нужно приготовиться отдать 36 350 гривен за квадратный метр. Положительную динамику не изменила война. За 6 месяцев аналитики зафиксировали подорожание на 61,92%.

Сейчас самая дешевая новостройка в сданном в эксплуатацию ЖК стоит 1429690 гривен. Самая дорогая — 4 955 620 гривен. При этом квартиру в ЖК, которую обещают сдать до конца 2022 года, можно приобрести за 542 700 гривен. Однако средняя цена по рынку все же 13 300 000 гривен.

Двухкомнатные квартиры стартуют с 1390260 гривен. Самая высокая планка — 2 842 670 гривен. Самое популярное жилье в трехкомнатках обойдется в 2395650 гривен.

Что дальше

Аналитики однозначно уверяют — дальше будет еще дороже. Жилье, которое продают сегодня, частично построено из материалов, закупленных по старым ценам. К сожалению, новые поставки обходятся гораздо дороже, соответственно придется корректировать цену.

Также на стоимость окажет влияние новая система налогообложения, которая начнет действовать уже 1 ноября. С большой вероятностью НДС в размере 20% станет дополнительной нагрузкой для покупателя-инвестора.

"Цены на первичном рынке могут вырасти как минимум на 20% без учета роста себестоимости строительства",— считает Владимир Семенцов.

Помимо роста цен, закон может привести к сокращению количества инвестиционных соглашений, ведь этот документ вводит налог на доходы физлиц в размере 18% с разницы между ценой покупки и ценой продаж при первой продаже квартиры за год и 5% — при дальнейших продажах.

Телеканал 24 По материалам:

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