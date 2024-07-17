Цены на золото приближаются к своему максимуму: с чем это связано — Finance.ua

Цены на золото приближаются к своему максимуму: с чем это связано Сегодня 12:22 — Банковские металлы

Цены на золото приближаются к своему максимуму: с чем это связано

Цены на золото выросли. Они оказались в пределах видимости новых пиков на фоне надежд на то, что ФРС начнет снижать ставку с сентября.

Об этом пишет Bloomberg.

Цена на спотовое золото выросла на 0,2% до $2427,77 за унцию, фьючерс на золото со сроком, истекающим в августе, подорожал на 0,1% до $2 432,30 за унцию.

Спотовые цены сейчас отстают менее чем на $30 от рекордного максимума в $2450, достигнутого в конце мая.

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«Недавний рост цен на желтый металл был вызван главным образом ростом надежд на то, что ФРС начнет снижать ставку до сентября, после слабых данных по инфляции и несколько „голубиных“ сигналов со стороны центрального банка США», — объясняют эксперты.

Глава ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил, что у банка появилась уверенность в том, что инфляция снижается. Хотя он не стал напрямую сообщать о снижении ставки, рынок воспринял его комментарии как сигнал, что снижение ставки уже близко.

Замечено, что трейдеры полностью игнорируют ожидания того, что ФРС сохранит ставку на прежнем уровне в сентябре, и теперь оценивают возможность понижения ставки на 25 базисных пунктов почти в 90%, согласно инструменту CME Fedwatch.

Является ли золото лучшим защитным активом от инфляции?

Хотя золото по-прежнему лидирует с большим отрывом, бумаги IT-компаний предпочитают почти треть инвесторов.

Акции Nvidia и других технологических компаний конкурируют с золотом как лучшая защита от инфляции. Это показал опрос, проведенный Bloomberg среди инвесторов. Подробно о результатах пишет Минфин.

Акции американских технологических гигантов лучшим защитным активом при высокой инфляции назвали 30,4% участников опроса Bloomberg Markets Live Pulse. Это второе место среди четырех категорий.

Золото лучшим вариантом для хеджирования рисков считает в полтора раза больше респондентов — 46,4%.

На третьем месте (18,1%) оказались все остальные активы, кроме биткоина, который отдельной категорией избрали 5,1% опрошенных.



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Інформатор Гроші По материалам:

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