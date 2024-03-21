Цены на золото поднялись до рекордного уровня — Finance.ua

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Цены на золото поднялись до рекордного уровня

Банковские металлы
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Цены на золото поднялись до рекордного уровня
Цены на золото поднялись до рекордного уровня
Цены на золото поднялись до рекордного уровня, поскольку доллар США и доходность облигаций снизились после того, как Федеральная резервная система сохранила свой прогноз относительно трех снижений ставок в этом году.
Об этом сообщает Reuters.
Спотовое золото подорожало на 1% до 2208,30 долларов за унцию по достижении рекордного максимума 2222,39 долларов во время сессии.
Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативную стоимость владения недоходными слитками и оказывают давление на доллар, делая золото дешевле для инвесторов, владеющих другими валютами.
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ФРС накануне сохранила процентные ставки на том же уровне, заявив, что по-прежнему рассчитывает снизить их на 0,75% к концу 2024 года.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что недавние высокие показатели инфляции не изменили основное предположение о медленном ослаблении ценового давления США.
Трейдеры, торгующие фьючерсами на федеральные фонды, теперь оценивают в 75% вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в июне по сравнению с 59% ранее.
«Поскольку Пауэлл запланировал три возможных снижения ставок в этом году, доходность облигаций и доллар США упали, что открыло путь к росту цены на золото», — заявил Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.
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Доллар упал до недельного минимума по отношению к конкурентам, тогда как доходность по 10-летним казначейским облигациям США также снизилась.
Отметим, что с середины февраля золото резко возросло, чему способствовали повышенные геополитические риски и покупки центральными банками во главе с Китаем.
По материалам:
РБК-Україна
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