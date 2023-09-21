Цены на услуги Uber в ЕС могут вырасти на 40% — Finance.ua
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Цены на услуги Uber в ЕС могут вырасти на 40%

Личные финансы
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Цены на услуги Uber в ЕС могут вырасти на 40%
Цены на услуги Uber в ЕС могут вырасти на 40%
Американская компания по предоставлению услуг такси и доставке еды Uber Technologies может повысить цены на 40%, если Евросоюз примет новую директиву, касающуюся статуса самозанятых.
Об этом сообщает Financial Times.
Согласно законопроекту, водители такси и курьеры фактически будут наемными работниками и получат такие же трудовые права и льготы, например, гарантированный минимальный уровень оплаты труда и возможность взять отпуск по уходу за ребенком.
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Руководитель профильного европейского подразделения Uber Анабель Диас заявила, что помимо повышения цен для конечных потребителей принятие нового законодательного акта также приведет к сокращению 50−70% таксистов и курьеров в Uber. А также прекращению деятельности сервиса в сотнях из 3 тысяч городов ЕС, где агрегатор представлен сейчас.
В то же время условия занятости водителей и курьеров усилятся: они будут регулярно принимать любые заказы без возможности выбора, а также начинать и заканчивать рабочий день в четко установленное время. Также они больше не смогут параллельно работать с другими аналогичными сервисами.
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В Uber уже призвали законодателей ввести дополнительные правила, которые позволят сохранить за самозанятыми преимущества гибкого трудового режима, однако официальная позиция ЕС остается неизменной.
«Если платформа де-факто является работодателем, занятые в ее деятельности люди должны иметь те же права и пользоваться той же защитой, что и штатные сотрудники», — подчеркнул комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмидт.

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По материалам:
Економічна Правда
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