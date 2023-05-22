Uber намерена перезапустить проект Shuttle в Украине — Finance.ua

Uber намерена перезапустить проект Shuttle в Украине Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Uber намерена перезапустить проект Shuttle в Украине

Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, намерена перезапустить проект Shuttle в Украине, от которого отказалась в 2021 году.

«Единственной причиной, по которой мы приостановили „Шаттл“, на самом деле была проблема с COVID-19. И думаю, что мы бы точно хотели перезапустить здесь (в Украине. — Ред.) этот продукт», — сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» руководитель международных связей Uber Мэтью Девлин.

По его словам, Shuttle нужны на постоянных маршрутах, которые используют многие люди, и обычно эти маршруты соединяют их работу и дом.

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«COVID-19 и сопровождавшие его карантинные ограничения изменили условия, множество людей перестали посещать офисы, и это стало настоящим вызовом для проекта. И такая ситуация была не только в Украине — с такими вызовами мы столкнулись и на других рынках», — рассказал. он.

Девлин также сообщил, что в первые дни войны Uber Shuttle перевозил украинцев через польскую границу. Бесплатно в районе пограничного перехода «Шегини-Медика» было перевезено 150 тыс. человек.

Uber представляет в Украине 10 разных сервисов. На платформе заказа такси компании в Украине работают 25 тысяч водителей.

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