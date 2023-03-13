Uber объявил о самом большом редизайне приложения: что нового добавили — Finance.ua

Uber объявил о самом большом редизайне приложения: что нового добавили Сегодня 15:48 — Личные финансы

Uber объявил о самом большом редизайне приложения: что нового добавили

Uber презентовал наибольшее обновление дизайна за последние годы, чтобы сделать поездки проще.

Что нового? Теперь пользователи могут сохранять свои любимые места, видеть свою предыдущую и текущую активность, а также отслеживать прогресс своих поездок на iPhone, даже не открывая приложение.

Обновленное приложение Uber стало умнее и интуитивнее, чтобы предлагать пользователям персональный подход.

«Теперь Uber будет помнить ваши последние места назначения и любимые типы поездок, чтобы предоставлять умные рекомендации на основе вашей активности. Например, если вы часто добираетесь до мест с Uber Comfort, эта опция будет отображаться над остальными, когда вы будете заказывать поездку. А если вы ездили куда-то накануне, в верхней части главного экрана появятся соответствующие предложения пунктов назначения, позволяющие быстро повторить поездку», — говорится в пресс-релизе.

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Чтобы не вводить тот же адрес снова и снова, вы сможете добавить все свои любимые локации в список «Сохраненных мест», который появляется при нажатии на панель поиска с надписью «Куда?». А чтобы иметь под рукой всю важную информацию о ваших предыдущих, текущих или будущих заказах — таких как время и место назначения, квитанции и чаевые — добавили вкладку «Активность» на нижней панели.

Владельцы IPhone теперь смогут видеть все важные обновления своей поездки в режиме реального времени без необходимости открывать приложение благодаря уведомлениям Live Activities на экране блокировки. Информация о транспортном средстве, времени прибытия водителя и статусе поездки уже отображается на устройствах с iOS 16 или более поздними версиями операционной системы. А пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max также смогут отслеживать ход поездки с Uber на Dynamic Island, используя другие приложения. В ближайшие недели подобные живые уведомления в панели уведомлений станут доступными и для Android.

Чтобы испытать обновленное приложение Uber и новые функции, убедитесь, что на устройстве установлено последнее доступное программное обеспечение и последняя версия Uber.

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