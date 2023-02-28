Uber продает остатки бизнеса в россии за полцены — Finance.ua

Uber продает остатки бизнеса в россии за полцены
Uber — самый большой в мире сервис такси — окончательно уходит с российского рынка.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленных людей.
российское правительство одобрило сделку по продаже Uber доли в совместном с «Яндексом» СП. 29% пакет будет продан «Яндексу» с дисконтом не менее 50%, рассказал источник «Интерфакса».
«Де-факто эта сделка уже согласована», — рассказал собеседник, уточнив, что решение было принято на прошлой неделе.
В декабре 2021 года Яндекс выкупил доли Uber за $1 млрд и приобрел 4,5% акций совместного предприятия. По условиям сделки, компания собиралась выкупить оставшиеся 29% СП за $1,8-2 млрд до сентября 2023 года.
Однако в марте прошлого года Uber заявил о намерении ускорить продажу своей доли из-за войны Украины. В результате, стоимость активов просела.
В декабре издание «Агентство» со ссылкой на источники писало, что 29% у СП собралось выкупить Kismet Capital Group Ивана Таврина за $925 млн. Это сыграло на руку Uber, который хотел продать свою долю в СП подороже. В начале этого года источник РБК сообщил, что «Яндекс» все же выкупит оставшиеся в Uber 29% за $925 млн.
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