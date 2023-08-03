Uber неожиданно завершил второй квартал с прибылью в $394 млн. Аналитики прогнозировали убытки — Finance.ua

Uber неожиданно завершил второй квартал с прибылью в $394 млн. Аналитики прогнозировали убытки Сегодня 07:38 — Фондовый рынок

Uber неожиданно завершил второй квартал с прибылью в $394 млн. Аналитики прогнозировали убытки

Во втором квартале американский сервис Uber Technologies, предоставляющий услуги заказа такси и доставки еды, получил чистую прибыль в $394 млн, или $0,18 в расчете на акцию, против убытков в $2,6 млрд в прошлом году.

Об этом пишет Financial Times.

Аналитики ожидали убытков в размере $0,01 на акцию за этот период.

Uber сообщил о своей первой операционной прибыли во вторник, 1 августа, благодаря лучшему контролю над расходами.

Uber отмечал прибыль после уплаты налогов за несколько кварталов до этого, но только благодаря прибыли от продажи или переоценки своих инвестиций в акционерный капитал. В отличие от этого, во втором квартале 2023 года компания сообщила о прибыли до налогообложения в размере $326 млн, что свидетельствует о возобновлении послеоперационных убытков в размере $713 млн годом ранее.

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Компания также опубликовала более сильный прогноз на текущий квартал, чем ожидалось. Прогнозируется, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации достигнет от $975 млн до $1,025 млрд по сравнению с оценкой Уолл-стрит в $915 млн.

Генеральный директор Дара Хосровшахи сказал, что переход компании к прибыльности, а также ее ежеквартальный свободный денежный поток в размере более $1 млрд отражают «дисциплинированное исполнение, рекордную аудиторию и активное участие». Он добавил, что «жесткость относительно расходов» позволила компании «хорошо позиционировать себя для поддержания значительного увеличения прибыли».

Uber заявил, что выручка во втором квартале выросла на 14%, до $9,23 млрд, что чуть меньше, чем ожидали Уолл-стрит.

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