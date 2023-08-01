Разработчики Uber планируют интеграцию оплаты криптовалютами — Finance.ua

Разработчики Uber планируют интеграцию оплаты криптовалютами Сегодня 04:23 — Криптовалюта

Разработчики Uber планируют интеграцию оплаты криптовалютами

Как стало известно из публикации Whale в X (переименованный Твиттер), разработчики Uber планируют интеграцию оплаты криптовалютами.

Об этом сообщил Uber CEO Дара Хосровшахи.

«Пользователи Uber в скором времени смогут платить с помощью криптовалюты», — говорится в твите Whale.

Как рассказал Дара Хосровшахи в интервью CNBC, Uber рассматривает возможность подключить прием платежей в Bitcoin и других цифровых активах. По мнению Хосровшахи, если в этом есть выгода для компании, водителей и пользователей, такой способ оплаты следует добавить. CEO Uber также пояснил, что компания не собирается принимать криптовалюту только ради рекламы.

Интересно, что в Uber рассматривали покупку Bitcoin, однако от этой идеи впоследствии отказались. По словам Дара Хосровшахи, компания «хочет сохранить свои средства в безопасности и не занимается спекуляциями».

В прошлом году эксперты в сфере Web3-технологий предложили Uber решение, которое поможет бороться с хакерскими атаками. По словам аналитиков, технологии блокчейна защитят всю конфиденциальную информацию, а децентрализованное управление позволит пользователям самостоятельно контролировать свои данные.

Как рассказали эксперты, Web2-программы становятся более уязвимыми с последующим развитием технологий. Проблема содержится в структуре таких приложений, где находится абсолютно вся конфиденциальная информация — от потребительских привычек до данных банковских карт . Лучшее решение на данный момент — разработка Uber Web3-версии.

noworries По материалам:

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