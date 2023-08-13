Цены на подержанные автомобили в Европе снижаются — Finance.ua

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Цены на подержанные автомобили в Европе снижаются

Личные финансы
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Цены на подержанные автомобили в Европе снижаются
Цены на подержанные автомобили в Европе снижаются
Цены на подержанные автомобили в Европе в июле 2023 года снизились до самого низкого уровня за 12 месяцев, что на 13,6% меньше, чем тогда, когда стоимость достигла рекордного значения.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
«В июле 2023 года оптовые цены на подержанные авто в Европе стабилизировались и даже несколько снизились, свидетельствует ценовой индекс AUTO1 Group», — пишут исследователи и добавляют, что по сравнению с июнем цены стали меньше на 2,6% - 148,2 против 152,2.
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В июле этого года стоимость авто с пробегом в Европе достигла наивысшего уровня за все время наблюдения. Их индекс цен был 171,6. А уже в июле 2023 года цены на б/у транспорт опустились до самого низкого уровня за последние 12 месяцев, на 13,6% меньше, но все еще на 25,6% больше, чем до начала пандемии COVID-19, в июле 2019 года.
Сообщается, что средние цены на подержанные автомобили в Европе остаются стабильными и не претерпевают существенных изменений с начала года. За семь месяцев они сократились всего на 0,7%.
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Ценовой индекс AUTO1 Group показывает ежемесячную динамику цен на подержанные автомобили в Европе. Он базируется на базе данных компании, имеющей записи об около 3,6 миллиона сделок купли-продажи авто. Исходной точкой является январь 2015 с базовым значением 100, к которому идут все последующие сравнения.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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