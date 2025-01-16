Цены на подержанные автомобили в ЕС в прошлом году снижались, эксперты прогнозируют продолжение этой тенденции — Finance.ua

Цены на подержанные автомобили в ЕС в прошлом году снижались, эксперты прогнозируют продолжение этой тенденции Сегодня 07:38 — Личные финансы

Цены на подержанные автомобили в ЕС в прошлом году снижались, эксперты прогнозируют продолжение этой тенденции

Цены в ЕС на подержанные автомобили снизились на 3,3% в 2024 г. со значения индекса 142,0 в январе до 137,3 в декабре.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка со ссылкой на AUTO1 Group.

Цены на автомобили с пробегом оставались стабильными в декабре 2024 г.: индекс незначительно изменился со 137,2 в ноябре до 137,3 в декабре (+0,07%). По сравнению с прошлым годом цены на подержанные автомобили упали на 6,5% с декабря 2023 по декабрь 2024 года.

Инфографика: eauto.org.ua

Несмотря на эти падения, цены на б/у автомобили остаются на 17,1% выше, чем до пандемии COVID, по результатам измерений в декабре 2019 года, когда индекс составил 117,3. Точкой отсчета индекса цен группы AUTO1 является январь 2015 года с базовым значением 100.

Инфографика: eauto.org.ua

Европейские автодилеры прогнозируют дальнейшее снижение цен

Согласно результатам недавнего опроса AUTO1 среди европейских дилеров-партнеров, меньшинство из них (11,0%) считают, что текущие цены очень негативно влияют на их бизнес, то есть на 27 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом.

30,7% дилеров воспринимают текущий уровень цен как очень положительный для своего бизнеса по сравнению с 7,6% годом ранее, что на 23,1 процентного пункта больше.

Улучшение положительных настроений возглавляет Франция, где большинство дилеров (39,0%) заявляют о положительном влиянии цен на б/у автомобили, за ней следуют Испания (35,0%) и Польша (34,5%).

Согласно результатам прошлого года (54,4% респондентов) большинство (58,3%) дилеров в последнем опросе утверждают, что текущие уровни цен нейтральны для их бизнеса и не влияют на него.

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«Во время прошлогоднего опроса дилеры подержанных автомобилей по всей Европе предусмотрели снижение цен на подержанные автомобили в 2024 году», — говорит Мориц Люк, старший вице-президент по продажам и операциям AUTO1 Group.

Размышляя о текущих позитивных настроениях относительно уровня цен, он продолжает: «Мы ожидали, что более низкие цены повысят доступность, в конечном итоге способствуя большему количеству транзакций с подержанными автомобилями на рынке, о чем сообщают почти 90% наших европейских дилеров-партнеров. То, что текущий уровень цен или не влияет, или положительно способствует их бизнесу, подчеркивает важность доступности на рынке подержанных автомобилей».

Инфографика: eauto.org.ua

Более трети (34,6%) участников опроса считают, что цены на б/у автомобили останутся стабильными в 2025 году (по сравнению с 25,9% годом ранее), а более 21% дилеров считают, что цены вырастут в этом году (по сравнению с 13% в прошлом году). Почти половина европейских дилеров подержанных автомобилей (44,0%) ожидают, что цены на подержанные автомобили снизятся в 2025 году, что на 12,9 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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