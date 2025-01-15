ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика)
Эксперты iSeeCars проанализировали и пришли к выводу, что средняя продолжительность владения новым автомобилем составляет около восьми лет.
А содержание нового автомобиля более 15 лет свидетельствует о почти двойной преданности таким моделям. Об этом говорится в исследовании iSeeCars.
Какие бренды
Toyota имеет самый высокий процент владения более 15 лет на уровне бренда.
На втором месте Honda и Lexus, занимающие второе и третье место, также имеют по крайней мере одну модель в топ-10.
После этого Mazda, Hyundai и Subaru имеют выше среднего показатель по отрасли.
«Lexus — единственный бренд премиум-класса в списке, и в списке присутствуют только азиатские бренды», — сказал Брауэр. — Как и в общем списке любимых автомобилей, все эти бренды представляют высокую стоимость и относительно низкую стоимость, и даже Lexus предлагает модели, которые имеют ниже американских и европейских цены на роскошь".
Самые любимые внедорожники
Toyota снова доминирует, заняв шесть из 10 лучших внедорожников для долгосрочного владения. Популярные модели Honda CR-V и Pilot также попали в этот список вместе с Ford Escape Hybrid и Subaru Forester. Большинство этих моделей также являются одними из самых продаваемых автомобилей в соответствующих категориях.
Самые любимые грузовики
В то время как полноразмерные американские бренды доминируют на рынке грузовиков с точки зрения продаж, азиатские бренды занимают самое высокое место в долгосрочном владении. Toyota Tacoma и Tundra занимают первое и второе место, за ними следуют Honda Ridgeline и Nissan Frontier.
Хотя доступно несколько дополнительных среднеразмерных и полноразмерных грузовиков, только эти четыре модели среднего размера превышают средний показатель по отрасли для длительного владения.
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