ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика)
ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика)
Эксперты iSeeCars проанализировали и пришли к выводу, что средняя продолжительность владения новым автомобилем составляет около восьми лет.
А содержание нового автомобиля более 15 лет свидетельствует о почти двойной преданности таким моделям. Об этом говорится в исследовании iSeeCars.
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Какие бренды

Toyota имеет самый высокий процент владения более 15 лет на уровне бренда.
На втором месте Honda и Lexus, занимающие второе и третье место, также имеют по крайней мере одну модель в топ-10.
После этого Mazda, Hyundai и Subaru имеют выше среднего показатель по отрасли.
ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика)
«Lexus — единственный бренд премиум-класса в списке, и в списке присутствуют только азиатские бренды», — сказал Брауэр. — Как и в общем списке любимых автомобилей, все эти бренды представляют высокую стоимость и относительно низкую стоимость, и даже Lexus предлагает модели, которые имеют ниже американских и европейских цены на роскошь".
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Самые любимые внедорожники

Toyota снова доминирует, заняв шесть из 10 лучших внедорожников для долгосрочного владения. Популярные модели Honda CR-V и Pilot также попали в этот список вместе с Ford Escape Hybrid и Subaru Forester. Большинство этих моделей также являются одними из самых продаваемых автомобилей в соответствующих категориях.
ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика)

Самые любимые грузовики

В то время как полноразмерные американские бренды доминируют на рынке грузовиков с точки зрения продаж, азиатские бренды занимают самое высокое место в долгосрочном владении. Toyota Tacoma и Tundra занимают первое и второе место, за ними следуют Honda Ridgeline и Nissan Frontier.
ТОП-5 брендов авто, с которыми не спешат расставаться владельцы (инфографика)
Хотя доступно несколько дополнительных среднеразмерных и полноразмерных грузовиков, только эти четыре модели среднего размера превышают средний показатель по отрасли для длительного владения.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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