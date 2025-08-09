Цены на подержанные авто в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на подержанные авто в ЕС

Личные финансы
16
Цены на подержанные авто в ЕС
Цены на подержанные авто в ЕС
Третий квартал начался со стабильных цен на подержанные автомобили в ЕС.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
В конце июля 2025 года индекс цен, регулярно определяемый аналитиками AUTO1 Group, остановился на отметке 141,9. Это несколько меньше, чем было в июне того же года (142,1). Однако в процентном выражении это изменение составляет всего лишь -0,1%, что дает основания говорить, что цены в прошлом месяце оставались стабильными.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua
С начала года индекс вырос на 5%, поднявшись со 135,2 в январе до 141,9 в июле. После периода сильного роста в первом квартале индекс вернулся к апрельскому уровню, отражающему постоянную тенденцию стабильности цен на подержанные автомобили в течение второго квартала.
В годовом исчислении цены на подержанные автомобили выросли на 3,6% по сравнению с июлем 2024 года.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua
Напомним, по данным Укравтопрома, в июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем в июне и на 1% - чем в июле прошлого года. Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota. Однако к ней очень быстро приближается китайская BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга.
Если говорить о ценах на подержанные автомобили, то по данным Института исследований авторынка, распределение следующее:
  • Газобаллонные авто: самый дешевый сегмент — в июне средняя цена составляла $2 500.
  • Бензиновые легковые автомобили: самый массовый сегмент рынка — $6 100.
  • Дизельные автомобили: средняя цена выросла до $7 500 и с начала года стабильно растет.
  • Гибриды (HEV/MHEV/PHEV): средняя цена подскочила до $13 600.
  • Электромобили: остаются самыми дорогими — $16 000.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems