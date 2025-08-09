Цены на подержанные авто в ЕС — Finance.ua

Цены на подержанные авто в ЕС Сегодня 07:18 — Личные финансы

Цены на подержанные авто в ЕС

Третий квартал начался со стабильных цен на подержанные автомобили в ЕС.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В конце июля 2025 года индекс цен, регулярно определяемый аналитиками AUTO1 Group , остановился на отметке 141,9. Это несколько меньше, чем было в июне того же года (142,1). Однако в процентном выражении это изменение составляет всего лишь -0,1%, что дает основания говорить, что цены в прошлом месяце оставались стабильными.

График: eauto.org.ua

С начала года индекс вырос на 5%, поднявшись со 135,2 в январе до 141,9 в июле. После периода сильного роста в первом квартале индекс вернулся к апрельскому уровню, отражающему постоянную тенденцию стабильности цен на подержанные автомобили в течение второго квартала.

В годовом исчислении цены на подержанные автомобили выросли на 3,6% по сравнению с июлем 2024 года.

График: eauto.org.ua

Напомним, по данным Укравтопрома, в июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем в июне и на 1% - чем в июле прошлого года. Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota. Однако к ней очень быстро приближается китайская BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга.

Если говорить о ценах на подержанные автомобили, то по данным Института исследований авторынка, распределение следующее:

Газобаллонные авто: самый дешевый сегмент — в июне средняя цена составляла $2 500.

Бензиновые легковые автомобили: самый массовый сегмент рынка — $6 100.

Дизельные автомобили: средняя цена выросла до $7 500 и с начала года стабильно растет.

Гибриды (HEV/MHEV/PHEV): средняя цена подскочила до $13 600.

Электромобили: остаются самыми дорогими — $16 000.

Інститут досліджень авторинку

