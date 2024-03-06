Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в феврале (инфографика) — Finance.ua

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в феврале (инфографика) Сегодня 15:01 — Недвижимость

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в феврале (инфографика), Фото: freepik.com

Украинский маркетплейс Dim.Ria подытожил зимний сезон 2024 года на рынке недвижимости и представил обновленный отчет собственного аналитического центра.

Новостройки

На первичном рынке по состоянию на конец февраля 2024 г. в Украине работает 76% отделов продаж.

Инфографика: Dim. ria

Самый высокий процент работающих отделов продаж зафиксирован в Тернопольской области — 97%.

За полгода в Украине сдали в эксплуатацию 88 новостроек, в которых 162 секции. В Киеве — 8 новостроек и 12 секций, а в Киевской области — 16 новостроек и 25 секций. Также среди лидеров Львовская область, где в эксплуатацию введены 16 новостроек на 33 секции. Исследование показало, что в Одесской области 47% готовых новостроек.

Цены

По состоянию на конец февраля самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 51 955 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если анализировать зимний период, то цена выросла на 2%.

Инфографика: Dim. ria

К декабрю 2023 г. наиболее заметное снижение средней цены за м² в Полтавской области — на 7%.

Анализ стоимости жилья в новостройке по районам Киева показывает, что в лидерах по цене Печерский и Шевченковский районы. Там средняя стоимость за м² составляет соответственно 95 880 грн/м² и 62 952 грн/м². Минимальная стоимость в Деснянском районе — 19 200 грн/м².

Инфографика: Dim. ria

Вторичная недвижимость

В течение зимы 2024 года предложение продажи жилья по областям росло. Только в Киеве и Киевской области заметно падение количества объявлений на 41% и 57%. В целом, за год на вторичном рынке увеличилось предложение во всех регионах.

Инфографика: Dim. ria

Цены

По данным исследования, по состоянию на февраль 2024 года к декабрю 2023 года наибольший рост средней стоимости на однокомнатную квартиру зафиксирован в Волынской и Житомирской областях — на 12% и 13%.

Инфографика: Dim. ria

Самая высокая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $93 072 в Киеве. Вместе с тем, за год цена выросла на 18%.

Во Львовской области однокомнатная квартира стоит $69 255, а в Винницкой области $52 838.

Что касается вторичного рынка покупки жилья в Киеве, то самым дорогим районом по всем типам квартир разной комнатности является Печерский. После него лидерские позиции занимает Голосеевский район.

Инфографика: Dim. ria

В настоящее время в Украине действует государственная программа єОселя. На вторичном рынке Dim. ria на конец февраля общее количество доступных вариантов составляет 14 559 объектов. Города-лидеры по всем предложениям вторичной недвижимости — Киев, Ирпень, Одесса, Хмельницкий, Днепр.

Инфографика: Dim. ria

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с 2022 годом выросли в среднем на 14,5%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 14,0%, на вторичном — на 14,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,1%, на вторичном — на 17,0%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,5% % %, на вторичном — на 14,8%.

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