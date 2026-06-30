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Цены на память продолжат расти до 2028 года из-за спроса на ИИ — аналитики

Технологии&Авто
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Основными производителями DRAM сегодня остаются Samsung, SK Hynix и Micron
Основными производителями DRAM сегодня остаются Samsung, SK Hynix и Micron
Цены на оперативную память и флешпамять продолжат стремительно расти, по меньшей мере, до 2028 года. Такой прогноз опубликовали аналитики Jefferies Equity Research, ожидающие нового витка дефицита на фоне высокого спроса со стороны систем искусственного интеллекта и ограниченных производственных мощностей.
Об этом пишет WCCFTech.
По оценке аналитиков, в третьем квартале 2026 г. цены на память вырастут на 40−50% по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале ожидается еще одно повышение — на 30−40%.

Прогноз на 2027 и 2028 годы

Аналитики также прогнозируют, что в 2027 году средние цены останутся примерно на 40−45% выше, чем годом ранее. Только в 2028 году возможно постепенное снижение стоимости благодаря введению новых производственных мощностей, которые увеличат глобальное предложение примерно на 15−20%.
Впрочем, даже этого может оказаться недостаточно. У Jefferies считают, что спрос на память для серверов искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений продолжит расти быстрее, чем производители смогут наращивать выпуск.

Причины дефицита

Одной из причин дефицита называют долгосрочные контракты между крупнейшими производителями и технологическими компаниями. По оценке аналитиков, уже сейчас около 50% мировых производственных мощностей зарезервировано такими соглашениями, а в дальнейшем этот показатель может возрасти до 70%.
В частности, Micron уже заключила 16 стратегических контрактов с крупными клиентами. Это означает, что на открытом рынке будет оставаться меньше чипов памяти для производителей персональных компьютеров, ноутбуков, игровых консолей и смартфонов.
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Аналитики также не ожидают, что китайские производители смогут быстро изменить ситуацию. Несмотря на активное расширение компаний CXMT и YMTC, они продают память примерно по тем же ценам, что и мировые лидеры, а большинство производимой продукции пока еще предназначено для внутреннего рынка Китая.
В Jefferies считают, что масштабное расширение китайского производства может повлиять на мировой рынок только после 2028 года, когда новые фабрики и производственные линии выйдут на полную мощность.
Основными производителями DRAM сегодня остаются Samsung, SK Hynix и Micron. По словам аналитиков, ни одна из этих компаний пока не сигнализирует о скором увеличении объемов производства, что лишь усугубляет опасения относительно продолжительного дефицита.
По материалам:
mezha.media
ТехнологииТехникаИИ
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