Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара: чего ждать украинцам — Finance.ua

Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара: чего ждать украинцам Сегодня 19:01 — Недвижимость

Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара: чего ждать украинцам

заложен курс доллара 40−42 грн/долл. Это значительно выше нынешнего курса (37−39 грн/долл.), то есть девелоперы создали для себя запас прочности на случай валютного скачка. Таким образом повышение цен на квартиры уже произошло, и в ближайшие месяцы стоимость нового жилья останется стабильной. В стоимость квадратных метров на первичном рынке жилья в Украине. Это значительно выше нынешнего курса (37−39 грн/долл.), то есть девелоперы создали для себя запас прочности на случай валютного скачка. Таким образом повышение цен на квартиры уже произошло, и в ближайшие месяцы стоимость нового жилья останется стабильной.

Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. По его словам, привязка цен на новые квартиры к курсу доллара всегда была традиционной для Украины. Однако тенденция значительно усилилась с начала полномасштабной войны.

«Фактически валютный курс на первичном рынке — на 7−10% больше наличного. И это вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства является одной из веских причин того, почему с начала полномасштабного вторжения цены на „первичке“ выросли в среднем на 40−45%» , — подчеркнул Семенцов.

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Специалист считает, что во второй половине сентября и в октябре ситуация на «первичке» будет почти неизменной. К концу октября амплитуда ценовых колебаний не превысит в среднем 1−2%, что является признаком стабильности.

«Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на две трети меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен. А если добавить опасения потенциальных покупателей в преддверии отопительного сезона, связанные с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры, то можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса», — пояснил Семенцов.

Он также добавил, что механизмов повышения спроса на новое жилье в Украине фактически не существует. Интерес покупателей может возрасти только в отношении готовых квартир в достроенных домах. Но это вряд ли изменит общий тренд, ведь доля таких квартир составляет всего до 3% от общего количества нового жилья.

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Обозреватель По материалам:

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