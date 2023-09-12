Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара: чего ждать украинцам — Finance.ua
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Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара: чего ждать украинцам

Недвижимость
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Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара: чего ждать украинцам
Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара: чего ждать украинцам
В стоимость квадратных метров на первичном рынке жилья в Украине заложен курс доллара 40−42 грн/долл. Это значительно выше нынешнего курса (37−39 грн/долл.), то есть девелоперы создали для себя запас прочности на случай валютного скачка. Таким образом повышение цен на квартиры уже произошло, и в ближайшие месяцы стоимость нового жилья останется стабильной.
Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. По его словам, привязка цен на новые квартиры к курсу доллара всегда была традиционной для Украины. Однако тенденция значительно усилилась с начала полномасштабной войны.
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«Фактически валютный курс на первичном рынке — на 7−10% больше наличного. И это вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства является одной из веских причин того, почему с начала полномасштабного вторжения цены на „первичке“ выросли в среднем на 40−45%» , — подчеркнул Семенцов.

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Специалист считает, что во второй половине сентября и в октябре ситуация на «первичке» будет почти неизменной. К концу октября амплитуда ценовых колебаний не превысит в среднем 1−2%, что является признаком стабильности.
«Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на две трети меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен. А если добавить опасения потенциальных покупателей в преддверии отопительного сезона, связанные с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры, то можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса», — пояснил Семенцов.
Он также добавил, что механизмов повышения спроса на новое жилье в Украине фактически не существует. Интерес покупателей может возрасти только в отношении готовых квартир в достроенных домах. Но это вряд ли изменит общий тренд, ведь доля таких квартир составляет всего до 3% от общего количества нового жилья.
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По материалам:
Обозреватель
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