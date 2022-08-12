Цены на квартиры в новостройках упадут осенью до 20% — Finance.ua

Цены на квартиры в новостройках упадут осенью до 20% Сегодня 14:01 — Недвижимость

Цены на квартиры в новостройках упадут осенью до 20%

Падение рынка инвестиционного жилья давит цены на недвижимость вниз. Продавцы будут вынуждены продавать жилье со скидками.

В результате падения рынка инвестиционного жилья цены на недвижимость осенью упадут на 20%, но это будет оформляться как дисконт, главное — торговаться.

Такой прогноз озвучил UBR.ua аналитик компании Центр биржевых технологий (ЦБТ) Максим Орыщак.

По его словам, инвесторы, которые раньше «накачивали» рынок первичного жилья своими вложениями, что со своей стороны толкало цены на недвижимость вверх, сейчас покидают его. Поэтому владельцы, купившие жилье ради инвестиций, будут его сбрасывать.

Читайте также Аренда квартир в Украине станет популярнее покупки жилья: эксперт назвал причины

«Недвижимость в Украине становится ненужной с точки зрения инвестиций. Предложение на рынке будет превышать спрос уже в ближайшие 6 месяцев, ведь денег у населения будет становиться меньше, рабочих мест также становится все меньше, запасы проедаются, поэтому при необходимости наличия денег на лечение или для переезда в другую страну — люди будут продавать свои квартиры и дома. Кредитная активность банков сократится, а значит, единственный способ получить большие суммы денег будет заключаться в продаже квадратных метров», — прогнозирует Максим Орыщак.

Потому цены на недвижимость неизбежно будут падать, но этот процесс будет неоднородным. Те, чье финансовое состояние позволяет держать довоенные цены на жилье, будут готовы ждать окончания войны, но те, у кого с деньгами проблемы, будут вынуждены уступать в цене до 20%. Главное — торговаться, советует аналитик.

«Можно сказать, что наступает время покупателя. Имеющие денежные накопления смогут позволить себе купить желаемую квартиру со значительным дисконтом хоть в 20%. Причина лишь в том, что в состоянии нужды люди будут готовы торговаться», — прогнозирует Максим Орыщак.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.