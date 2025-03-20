Цены на кофе продолжают бить рекорды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на кофе продолжают бить рекорды

61
Цены на кофе продолжают бить рекорды
Цены на кофе продолжают бить рекорды
Это подорожание связано с перебоями в поставках, главным образом из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в аналитической записке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Пишет «Borg.expert».
По данным ФАО, в декабре 2024 года арабика, самый качественный сорт кофе, продавалась на 58% дороже, чем годом ранее, а робуста, используемая для производства растворимого кофе, подорожала на 70%. Это привело к значительному сокращению разрыва в ценах между двумя основными сортами кофе, что не наблюдалось с середины 1990-х годов.
ФАО отмечает, что цены на кофе могут продолжить рост в 2025 году, если основные регионы-производители столкнутся с перебоями в поставках. Среди факторов, способствующих росту цен, называют снижение производства кофе в странах-производителях, таких как Вьетнам, Индонезия и Бразилия.
Читайте также
Во Вьетнаме засуха привела к снижению производства кофе на 20%, а экспорт сократился на 10% второй год подряд. В Индонезии избыточные осадки в апреле-мае 2023 года повреждали кофейные ягоды, что повлекло за собой падение производства на 16,5% и снижение экспорта на 23%. В Бразилии жаркая и сухая погода привела к пересмотру прогнозов производства по ожидаемому росту на 5,5% и снижению на 1,6%.
Читайте также
Кроме того, увеличенные транспортные расходы также способствовали росту цен. В 2024 году потребительская стоимость кофе в США выросла на 6,6%, а в Европейском союзе — на 3,75% по сравнению с предыдущим годом.
ФАО отмечает, что высокие цены должны стимулировать увеличение инвестиций в технологии и исследования в кофейном секторе, что поможет повысить устойчивость к изменениям климата и поддержать мелких фермеров, от которых в значительной степени зависит производство кофе.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems