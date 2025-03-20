Цены на кофе продолжают бить рекорды — Finance.ua

Цены на кофе продолжают бить рекорды Сегодня 14:33

Цены на кофе продолжают бить рекорды

Это подорожание связано с перебоями в поставках, главным образом из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в аналитической записке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Пишет «Borg.expert».

По данным ФАО, в декабре 2024 года арабика, самый качественный сорт кофе, продавалась на 58% дороже, чем годом ранее, а робуста, используемая для производства растворимого кофе, подорожала на 70%. Это привело к значительному сокращению разрыва в ценах между двумя основными сортами кофе, что не наблюдалось с середины 1990-х годов.

ФАО отмечает, что цены на кофе могут продолжить рост в 2025 году, если основные регионы-производители столкнутся с перебоями в поставках. Среди факторов, способствующих росту цен, называют снижение производства кофе в странах-производителях, таких как Вьетнам, Индонезия и Бразилия.

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Во Вьетнаме засуха привела к снижению производства кофе на 20%, а экспорт сократился на 10% второй год подряд. В Индонезии избыточные осадки в апреле-мае 2023 года повреждали кофейные ягоды, что повлекло за собой падение производства на 16,5% и снижение экспорта на 23%. В Бразилии жаркая и сухая погода привела к пересмотру прогнозов производства по ожидаемому росту на 5,5% и снижению на 1,6%.

Кроме того, увеличенные транспортные расходы также способствовали росту цен. В 2024 году потребительская стоимость кофе в США выросла на 6,6%, а в Европейском союзе — на 3,75% по сравнению с предыдущим годом.

ФАО отмечает, что высокие цены должны стимулировать увеличение инвестиций в технологии и исследования в кофейном секторе, что поможет повысить устойчивость к изменениям климата и поддержать мелких фермеров, от которых в значительной степени зависит производство кофе.

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