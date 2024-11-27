Цены на кофе достигли рекордного уровня: в Bloomberg объяснили, с чем это связано — Finance.ua

Цены на кофе достигли рекордного уровня: в Bloomberg объяснили, с чем это связано Сегодня 04:07 — Личные финансы

Цены на кофе достигли рекордного уровня: в Bloomberg объяснили, с чем это связано

В мире поднялись цены на кофе до самого высокого уровня с 1997 года из-за опасений урожая у ведущих производителей. Так что это грозит грядущим ростом затрат для производителей и потребителей.

Об этом пишет Bloomberg

Арабика — элитный сорт, который используется для приготовления кофе, 25 ноября подорожал на 3%. В этом году цены на кофе заоблачные, ведь у ключевых производителей от Бразилии до Вьетнама произошли серьезные перебои с его поставкой. В издании отметили, что также самого высокого уровня с 1970-х годов достигли цены на более бюджетный сорт робуста, который используется в растворимых напитках.

«Увеличивается обеспокоенность, что поставки из Бразилии замедлятся после длительной засухи, повредившей кофейные деревья, что может привести к сокращению производства в следующем сезоне», — отметили в Bloomberg.

В то же время аналитик Rabobank Гильерме Мориа подчеркнул в своем отчете, что на урожай в следующем году «безусловно, повлиял длительный сухой и жаркий период, отразившийся на посевах кофе арабики до сентября».

«Дополнительным фактором давления является вероятность того, что высокие темпы экспорта арабики в этом году могут привести к низким запасам к концу текущего сезона. По оценкам Службы иностранного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США, запасы кофе в Бразилии достигнут всего лишь 1,2 миллиона мешков, когда текущий сезон закончится в июне, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом», — объяснили в издании.

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Аналитики подчеркнули, что такой рост цен на кофе показывает, что некоторые сельскохозяйственные товары до сих пор сжимают потребительские бюджеты, несмотря на то, что оптовые цены на продукты снизились с рекордно высокого уровня, который наблюдался в начале 2022 года.

«Фьючерсы на арабику выросли на 2,4% до $3,0935 за фунт (около полкилограмма — УНИАН) по состоянию на 10:23 утра в Нью-Йорке. В этом году цены выросли на 64%», — добавили в Bloomberg.

УНІАН По материалам:

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