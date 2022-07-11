Цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за российского вторжения — Bloomberg Сегодня 19:14 — Энергетика

Цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за российского вторжения — Bloomberg

Цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за российского вторжения в Украину.

Такой прогноз дает агентство Bloomberg.

Если поначалу предполагалось, что война будет длиться около двух месяцев и газ не успеет очень подорожать, то сейчас ситуация меняется. 2023 год будет очень тяжелым для Европы по ценам на газ. И, скорее всего, эти проблемы перейдут и в 2024 год, пишет на страницах издания эксперт по энергетике Хавьер Блас.

Читайте также ЕС должен быть готов к полному отключению российского газа — глава Еврокомиссии

«Сдвиг форвардной кривой стал самым заметным событием на газовом рынке за последний месяц, которое не привлекает достаточного внимания в европейских столицах. Но промышленность остро понимает, потому что она несет расходы. Еще в марте немецкий производитель мог зафиксировать цены на газ на весь 2023 год на уровне около 80 евро за мегаватт-час; теперь ему приходится платить рекордно высокие 145 евро, чтобы хеджировать тот же ценовой риск», — отмечается в статье.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.