Цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за российского вторжения — Bloomberg — Finance.ua
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Цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за российского вторжения — Bloomberg

Энергетика
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Цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за российского вторжения — Bloomberg
Цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за российского вторжения — Bloomberg
Цены на газ в Европе будут расти до 2024 года из-за российского вторжения в Украину.
Такой прогноз дает агентство Bloomberg.
Если поначалу предполагалось, что война будет длиться около двух месяцев и газ не успеет очень подорожать, то сейчас ситуация меняется. 2023 год будет очень тяжелым для Европы по ценам на газ. И, скорее всего, эти проблемы перейдут и в 2024 год, пишет на страницах издания эксперт по энергетике Хавьер Блас.
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«Сдвиг форвардной кривой стал самым заметным событием на газовом рынке за последний месяц, которое не привлекает достаточного внимания в европейских столицах. Но промышленность остро понимает, потому что она несет расходы. Еще в марте немецкий производитель мог зафиксировать цены на газ на весь 2023 год на уровне около 80 евро за мегаватт-час; теперь ему приходится платить рекордно высокие 145 евро, чтобы хеджировать тот же ценовой риск», — отмечается в статье.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Kosatka.Media
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