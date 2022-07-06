ЕС должен быть готов к полному отключению российского газа — глава Еврокомиссии — Finance.ua
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ЕС должен быть готов к полному отключению российского газа — глава Еврокомиссии

Энергетика
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ЕС должен быть готов к полному отключению российского газа — глава Еврокомиссии
ЕС должен быть готов к полному отключению российского газа — глава Еврокомиссии
Страны Европейского Союза должны быть готовы к разным сценариям, в том числе к полному прекращению поставок российского газа.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, выступая в Европарламенте в среду.
«Нам необходимо уже сейчас готовиться к дальнейшим перебоям с поставками газа и даже к полному прекращению поставок российского газа. Например: сегодня 12 государств-членов уже непосредственно коснулись частичного или полного отключения российского газа. Это очевидно: пути продолжает использовать энергию как оружие», — заявила фон дер Ляен.
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Именно поэтому, по ее словам, Европейская комиссия сейчас работает над планом действий по чрезвычайной ситуации. Он будет представлен к середине июля.
«У государств-членов есть свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях. Это хорошо, но я думаю, что нам нужно европейское сотрудничество и совместные действия, как 27-и. Мы должны быть уверены, что в случае полного прекращения поставки газ будет поступать туда, где он больше всего нужен. Мы должны обеспечить европейскую солидарность. И нам нужно защитить единый рынок, а также цепочки поставок в промышленности», — подчеркнула глава ЕК.
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Напомним, ранее в Германии заявили, что ожидают возможности того, что россия продолжит приостанавливать поток газа по газопроводу «Северный поток-1» после запланированной остановки на техническое обслуживание в этом месяце.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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