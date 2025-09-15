Цены на борщовый набор в сентябре 2025 года Сегодня 08:33 — Личные финансы

Цены на борщовый набор в сентябре 2025 года

Сколько стоят овощи для борща и как будут меняться цены до зимы, объяснил аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максим Гопка.

По словам Максима Гопки, в начале сентября 2025 года средняя цена картофеля составляет около 17 гривен за килограмм, тогда как в сентябре 2024-го она превышала 20 гривен. По состоянию на 12 сентября в крупных торговых сетях — АТБ, FOZZY, Сильпо, Фора, Auchan и Varus — картофель стоит от 15 гривен за обычный до почти 30 гривен за мытый и фасованный продукт.

Читайте также Сколько теперь стоит борщовый набор

«Цены на капусту остаются относительно стабильными. На конец августа — начало сентября 2025 года капуста стоила около 6−15 грн/кг на оптовых рынках, почти так же, как и в прошлом году», — отмечает аналитик УКАБ.

В онлайн торговых сетях стоимость этого продукта составляет 12 гривен за килограмм. Отметим, что за неделю капуста в Украине подешевела в среднем на 19%. В настоящее время большинство производителей готовы отгружать продукцию по 6−12 грн/кг ($0,15−0,29/кг), в то время как еще неделей ранее цены колебались в пределах 7−16 грн/кг ($0,17−0,39/кг).

Максим Гопка добавляет, что в сентябре значительно подешевела и морковь. По его словам, оптовые цены на урожай 2025 года падают уже несколько недель. В конце августа морковь продавали по 8−12 грн/кг, тогда как еще неделей ранее было 10−13 грн.

В начале сентября 2025 года средняя розничная цена репчатого лука упала до 8−10 грн/кг, тогда как в августе была на 30−40% выше. В онлайн магазинах этот продукт можно приобрести по 9−12 грн/кг. За фасованную нужно будет отдать от 20 до 40 гривен за кило.

Цены на помидоры в 2025 году снизились по сравнению с прошлогодними. В сентябре 2025 года красные помидоры в среднем на 25−30% дешевле, чем в сентябре 2024-го.

В отличие от других овощей, болгарский перец подорожал. Аналитик УКАБ Максим Гопка указывает, что в начале сентября 2025-го фиксируется рост цен на перец по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с прошлым годом.

«За неделю первой декады сентября оптовая цена сладкого перца выросла примерно на 20%. Средняя оптовая цена составляет 40−50 грн/кг», — отмечает Гопка.

Напомним, в июне 2025 года писали , что в Украине продолжают дешеветь овощи так называемого «борщового набора» нового урожая. Исключением стала ранняя морковь, диапазон цен на которую даже несколько расширился. Об этом в новом исследовании сообщают специалисты аналитического портала EastFruit. по цене 10−20 грн/кг, в то время как за неделю до этого цена составляла 15−40 грн/кг.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.