Как упорядочить расходы: правило четырех конвертов
Правило 4-х конвертов — простой и эффективный метод управления личными финансами, помогающий контролировать ежедневные расходы и избегать хаотичного использования денег.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, как с помощью 4 конвертов контролировать бюджет.
Как работает метод
Эксперты отмечают, что вы можете использовать бумажные конверты, счета в мобильном банкинге или таблицу.
Для начала распределите месячный доход на четыре одинаковые части — по одной в неделю.
Каждый конверт соответствует определенной неделе месяца, и тратить можно только средства, выделенные на этот период.
Преимущества метода:
- избегаете перерасходов в первые дни после заработной платы;
- формируете привычку планировать покупки заранее;
- постепенно выходите на сбалансированный режим расходов без стресса.
Что следует учесть
Специалисты отмечают, в первую очередь отдельно отложите деньги для обязательных платежей (коммунальные услуги, кредиты, страхование).
Если в конце недели остаются «лишние» средства, их лучше отложить в фонд сбережений или финансовую подушку.
Критерий успеха: если вы хотя бы 2−3 месяца подряд живете «в пределах конверта» и у вас остается резерв — значит, метод работает.
