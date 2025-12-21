0 800 307 555
«Нулевой курс»: кто сможет учиться бесплатно
Бюджетные места на «нулевом курсе» в первую очередь будут предусмотрены для ряда льготных категорий, включая ветеранов и военных. В то же время будет предусмотрено и контрактное обучение, но университеты должны делать его не дороже 3 000 грн в месяц.
Об этом рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко изданию «РБК-Украина».

«Нулевой курс». Кто сможет учиться бесплатно

Учеба на нулевом курсе сочетает в себе и государственную поддержку, и возможность контрактного обучения.
На нулевом курсе по бюджетной форме обучения приоритет будут предоставлять нескольким категориям поступающих:
  • молодежь с временно оккупированных и прифронтовых территорий, которая не имела возможности поступить во время летней кампании,
  • военнослужащие и ветераны,
  • те, кто возвращается из плена или демобилизуется уже после завершения основного набора.
Бесплатно смогут учиться абитуриенты, которые не смогли составить НМТ по объективным причинам. В частности, из-за вынужденного выезда за границу или проблем со связью и безопасностью во время тестирования.
«Для уже указанных категорий, людей действительно нуждающихся в поддержке — обучение оплачивает государство», — говорит замминистра.

Кто будет определять стоимость контракта

«Постановление устанавливает верхний предел стоимости: университет может выставить счет не более 3000 грн в месяц за одного слушателя нулевого курса. Отдельно при необходимости государство компенсирует проживание в общежитии для льготных категорий», — отмечает Трофименко.
Для других поступающих нулевой курс возможен на контрактной основе: учреждение высшего образования будет определять собственную стоимость, но важно, чтобы это был нулевой курс — соблюдать требования, установленные постановлением.
По материалам:
РБК-Україна
