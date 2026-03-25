Цены на бензин начали падать

Сегодня 17:10 — Энергетика

Дизельное топливо в среднем подорожало на 2 копейки — до 84,65 грн/литр. Автогаз вырос еще на 4 копейки — до 45,77 грн/литр.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином можно заправиться в сети «БРСМ-Нефть». Средняя стоимость 95-го 25 марта здесь составляет 68,83 грн/литр. Самый дорогой 95-й продается в сетях ОККО и WOG — 74,99 грн/литр.

Дизель

Дешевле дизельное топливо в среду предлагают сети VST и U.GO. Средняя стоимость дизеля на стелах обеих сетей — 80,90 грн./литр. Дороже всего — АЗС ОККО и WOG, где литр дизеля стоит 86,99 грн.

