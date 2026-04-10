0 800 307 555
ру
Президент сообщил, когда Украина завершит ремонт нефтепровода «Дружба»

Энергетика
62
Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода «Дружба» и завершит ремонт весной, заявил президент Владимир Зеленский на фоне острого конфликта с Венгрией из-за перебоев со снабжением российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы завершим ремонт, потому что такова договоренность. Я сказал им, что мы закончим этой весной. Там уже многое сделано… Конечно, разрушенные резервуары нельзя быстро отремонтировать», — заявил Зеленский журналистам в комментарии, опубликованном ОП в пятницу.
Правительства Венгрии и Словакии, поддерживающие тесные политические и энергетические связи с россией с момента ее вторжения в Украину в 2022 году, обвиняют Киев в затягивании ремонта. Украина это отрицает.
Спор по поводу транзита нефти мотивировал Венгрию заблокировать предоставление Европейским Союзом кредита для Украины на сумму 90 млрд евро до тех пор, пока не будут возобновлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба».
Источник в отрасли ранее в этом месяце сообщил Reuters, что апрель — наиболее вероятный срок завершения работ.
По материалам:
Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems