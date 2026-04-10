Президент сообщил, когда Украина завершит ремонт нефтепровода «Дружба» Сегодня 14:33 — Энергетика

Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода «Дружба» и завершит ремонт весной, заявил президент Владимир Зеленский на фоне острого конфликта с Венгрией из-за перебоев со снабжением российской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы завершим ремонт, потому что такова договоренность. Я сказал им, что мы закончим этой весной. Там уже многое сделано… Конечно, разрушенные резервуары нельзя быстро отремонтировать», — заявил Зеленский журналистам в комментарии, опубликованном ОП в пятницу.

Правительства Венгрии и Словакии, поддерживающие тесные политические и энергетические связи с россией с момента ее вторжения в Украину в 2022 году, обвиняют Киев в затягивании ремонта. Украина это отрицает.

Спор по поводу транзита нефти мотивировал Венгрию заблокировать предоставление Европейским Союзом кредита для Украины на сумму 90 млрд евро до тех пор, пока не будут возобновлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Источник в отрасли ранее в этом месяце сообщил Reuters, что апрель — наиболее вероятный срок завершения работ.

Економічна Правда

