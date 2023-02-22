Цены на автогаз и другие виды топлива — Finance.ua
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Цены на автогаз и другие виды топлива

Личные финансы
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В среду, 22 февраля, по сравнению со вторником, 21 февраля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 24,36 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,82 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 51,33 гривны за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
  • Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,82 гривны за литр.
  • Средние цены на дизельное топливо сохранились на 51,33 гривны за литр.
  • Средние цены на газ сохранились на уровне 24,36 гривны за литр.
Во вторник, 21 февраля, по сравнению с понедельником, 20 февраля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 1,3% до 24,36-51,33 гривны за литр, а на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,82 гривны за литр.

Справка Finance.ua:

  • цены на горючее в Украине снижаются в январе-феврале 2023 года. До конца месяца горючее может подешеветь еще на 1-2 гривны. Об этом заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, отметив, что в ожидании эмбарго на российские нефтепродукты были сделаны значительные запасы;
  • в первый раз в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива. В начале февраля в Украину пришла партия дизельного топлива производства США. Это первый в истории украинского рынка случай импорта американских нефтепродуктов.
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По материалам:
Українські Новини
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