Цены на автогаз и другие виды топлива — Finance.ua

Цены на автогаз и другие виды топлива Сегодня 19:13 — Личные финансы

В среду, 22 февраля, по сравнению со вторником, 21 февраля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 24,36 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,82 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 51,33 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,82 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 51,33 гривны за литр.

Средние цены на газ сохранились на уровне 24,36 гривны за литр.

Во вторник, 21 февраля, по сравнению с понедельником, 20 февраля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 1,3% до 24,36-51,33 гривны за литр, а на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,82 гривны за литр.

Справка Finance.ua:

цены на горючее в Украине снижаются в январе-феврале 2023 года. До конца месяца горючее может подешеветь еще на 1-2 гривны. Об этом заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, отметив, что в ожидании эмбарго на российские нефтепродукты были сделаны значительные запасы;

в первый раз в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива. В начале февраля в Украину пришла партия дизельного топлива производства США. Это первый в истории украинского рынка случай импорта американских нефтепродуктов.

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Українські Новини По материалам:

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