Цены на аренду жилья в разных городах Германии в 2023 г. — Finance.ua

Цены на аренду жилья в разных городах Германии в 2023 г. Сегодня 20:21 — Недвижимость

Сколько в среднем стоит аренда жилья в Германии

Цены на аренду жилья в Германии начинаются от 600 евро и растут до 7000 евро. Все зависит от характеристик жилья: расположение, площадь, удобства и дополнительные возможности. Важную роль играет тип недвижимости, который вы хотите снимать. Кроме квартир, в Германии предлагают снять место в «жилищном сообществе» или в личных апартаментах.

Об этом пишет ukrainianingermany.de

Большой популярностью стали пользоваться большие квартиры, называемые «жилищное сообщество» (нем. — wohngemeinschaft). Каждая комната такой квартиры имеет своего отдельного владельца, однако кухня и туалет общие для всех. В среднем такой вариант стоит 500−600 евро.

Маленькие квартиры-студии со смежными кухней и спальней называются личные апартаменты (нем. — private wohnungen). Такое жилье обойдется примерно в 900 евро/мес.

Однокомнатная квартира с мебелью и базовыми удобствами стоит 1000 евро/мес. Цены могут меняться в зависимости от параметров поиска:

на какой срок снимаете жилье;

расположение от центра;

вы хотите комнату или отдельную квартиру;

сколько должно быть комнат;

сколько квадратных метров;

отдельная кухня или кухня-студия;

с мебелью или без нее;

должна быть стиральная машинка, посудомойка, кондиционер и т. д.

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Самые низкие и самые высокие цены на аренду жилья в Германии

Самые высокие цены на аренду жилья в столице Баварии, Мюнхене. Приблизительно 600−700 евро в месяц стоит меблированная комната. Международный рейтинг ECA разместил Мюнхен на 16 месте в топ-20 самых дорогих городов Европы. За Мюнхеном следует Гамбург, Франкфурт и Берлин. Отдельная комната стоит около 500 евро/мес.

Самую дешевую аренду комнат предлагают в регионе Саксония-Ангальт. К примеру, в Магдебурге комната стоит 200−300 евро/мес. Следующими идут города Эрфурт, Падерборн и Лейпциг. Аренда жилья там составляет 305−320 евро.

Сколько стоит аренда жилья в крупнейших городах Германии

Рассмотрим актуальную стоимость аренды жилья в нескольких крупнейших городах Германии.

Стоимость аренды жилья в Берлине

На сайтах поиска жилья всегда больше всего предложений жилья в столице. В среднем можно найти до 4000 тысяч объявлений. Цены на аренду квартир в Берлине варьируются от 700 евро до 3500 евро. Чаще всего коммунальные платежи входят в стоимость аренды.

Важно указывать, для кого ищете квартиру, то есть, сколько людей там будет проживать: один, пара, малая или большая семья, студенты или рабочие специалисты. Это позволит четко дать понять арендодателю, с кем он имеет дело и чего от него ждут.

Популярные районы для аренды жилья в Берлине:

Кройцберг — популярный среди студентов и молодежи.

Нойкельн — здесь много кафе, баров и парков.

Фридрихсхайн — спальный район для молодых семей и престарелых.

Пренцлауэр-Берг — большой, но тихий район, популярный среди семей и взрослых людей.

Митте — центральная столица.

Стоимость аренды жилья в Мюнхене

Как уже говорилось выше, Мюнхен считается самым дорогим городом Германии по ценам на аренду жилья. Средняя стоимость здесь на 40% выше, чем в Берлине. Меблированная квартира в дорогом районе обойдется не менее чем в 1000 евро. В целом стоимость аренды составляет от 600 до 6000 тысяч евро.

В среднем за квартиру в 25 квадратных метров включительно с коммунальными платежами придется выложить 1300 евро. Большинство квартир после ремонта, с современной мебелью, телевизором, кроватью и шкафом.

Если вы хотите варианты подешевле, мебели и удобств будет меньше. Это будут основные элементы для комфортного пребывания. Однако может не быть, например, стиральной машины или микроволновки. Также можно выбрать комнату, студию или квартиру с отдельными комнатами: спальней и кухней.

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Стоимость аренды жилья в Гамбурге

Это второй по размеру город Германии и крупнейший морской порт страны. Население составляет более 5 млн человек. Для проживания здесь много разнообразных вариантов: от современных квартир в центре до старых домиков в пригороде.

Аренда квартиры вместе с коммунальными платежами в месяц обойдется в сумму от 400−7000 евро. Средняя стоимость аренды за меблированную квартиру в Гамбурге составляет 1500 евро в дорогом районе и 1000 евро в более дешевом. Небольшой популярностью здесь пользуются общие комнаты. Чаще можно найти объявления о сдаче в аренду студии со всеми необходимыми принадлежностями. Вопрос только в том, хватит ли вам места в маленькой квартире. Обычно есть мебель, включая телевизор и стиральную машинку. Такие помещения сдаются после ремонта и их дальнейшее состояние зависит от вашего отношения.

Стоимость аренды жилья в Лейпциге

Это восьмой по величине город страны. Здесь проживает более миллиона человек. С 2000 года экономика города заметно улучшилась, поэтому сегодня он считается одним из самых комфортных для жизни.

Жилье в Лейпциге достаточно доступно. Цены на съемное жилье в Лейпциге могут составлять как 1000 евро, так и 3000. Однокомнатную квартиру можно найти за 400−550 евро, не считая коммунальных платежей.

Стоимость аренды жилья во Франкфурте

Во Франкфурте можно найти много хороших вариантов жилья: как студий, так и двух или трехкомнатных квартир. Доступные варианты есть в самом центре и зеленых пригородах. Цены в центральных районах города выше, а ежемесячная арендная плата зависит от многих факторов. В эти показатели входит площадь квартиры, ее дизайн, близость к паркам, торговым центрам и т. д.

Меблированные квартиры во Франкфурте стоят от 700 евро за самый дешевый вариант до 2000 евро за квартиру в центре города с несколькими спальнями. В зависимости от удобства, количества комнат и мебели цена может вырасти до 7000 евро.

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