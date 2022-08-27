Цены на аренду в западных областях — Finance.ua

Цены на аренду в западных областях
С началом войны западные области Украины приютили многих переселенцев. Ситуация с жильем резко изменилась — цена аренды начала превышать довоенную.
Напоминаем, что только в июне активность среди украинцев на аренду жилья достигала 720,6 тысяч запросов почти за месяц.
Как сообщил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, стоимость жилья в западных регионах снизилась в сравнении с мартом, апрелем.
Аренда сейчас на 20 — 30 процентов дороже довоенных цен. Кроме того, в этом году вряд ли будет такое понятие, как сезонность на жилье среди студентов, ведь непонятно как будут работать вузы.
сообщил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины
По сравнению с довоенным периодом медианная стоимость аренды в столице упала на 54,6% в долларе или на 35% в гривне. Если в феврале 2022 года медианная стоимость «квадрата» составляла 11 долларов, в июле эта цифра снизилась до 5 долларов за квадратный метр.
Стоимость аренды на Западе
- По данным dom.ria, дороже всего снимать жилье в Ужгороде (22 550 гривны) и Львове (20 377 гривны).
- Стоимость аренды в Ивано-Франковске обойдется в 14 350 гривен.
- В то же время в Тернополе и Луцке — чуть более 10 000 гривен.
- Самое дешевое жилье можно снять в Ровно — всего за 8 774 гривны.
Справка Finance.ua:
- по данным OLX Недвижимость, нынешним летом количество свободных квартир в столице и области превышает статистику прошлого года. Арендаторы тоже активнее, чем в прошлом году, откликаются на объявления о сдаче жилья;
- в Киевской области активно восстанавливается рынок долгосрочной аренды. Если сравнивать с июнем, количество предложений в июле выросло на треть и составило 6 266 объявлений об аренде.
- Бровары — 4 487 откликов на объявление;
- Ирпень — 3497 откликов на объявление;
- Борисполь — 2 209 откликов на объявление;
- Буча — 1 364 откликов на объявление;
- Васильков — 668 откликов на объявление.
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