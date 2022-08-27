Цены на аренду в западных областях — Finance.ua

Цены на аренду в западных областях Сегодня 12:04 — Недвижимость

С началом войны западные области Украины приютили многих переселенцев. Ситуация с жильем резко изменилась — цена аренды начала превышать довоенную.

Напоминаем, что только в июне активность среди украинцев на аренду жилья достигала 720,6 тысяч запросов почти за месяц.

Как сообщил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, стоимость жилья в западных регионах снизилась в сравнении с мартом, апрелем.

Аренда сейчас на 20 — 30 процентов дороже довоенных цен. Кроме того, в этом году вряд ли будет такое понятие, как сезонность на жилье среди студентов, ведь непонятно как будут работать вузы. сообщил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины

По сравнению с довоенным периодом медианная стоимость аренды в столице упала на 54,6% в долларе или на 35% в гривне. Если в феврале 2022 года медианная стоимость «квадрата» составляла 11 долларов, в июле эта цифра снизилась до 5 долларов за квадратный метр.

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Стоимость аренды на Западе

По данным dom.ria, дороже всего снимать жилье в Ужгороде (22 550 гривны) и Львове (20 377 гривны).

Стоимость аренды в Ивано-Франковске обойдется в 14 350 гривен.

В то же время в Тернополе и Луцке — чуть более 10 000 гривен.

Самое дешевое жилье можно снять в Ровно — всего за 8 774 гривны.

Справка Finance.ua:

по данным OLX Недвижимость, нынешним летом количество свободных квартир в столице и области превышает статистику прошлого года. Арендаторы тоже активнее, чем в прошлом году, откликаются на объявления о сдаче жилья;

в Киевской области активно восстанавливается рынок долгосрочной аренды. Если сравнивать с июнем, количество предложений в июле выросло на треть и составило 6 266 объявлений об аренде.

Бровары — 4 487 откликов на объявление;

Ирпень — 3497 откликов на объявление;

Борисполь — 2 209 откликов на объявление;

Буча — 1 364 откликов на объявление;

Васильков — 668 откликов на объявление.

Телеканал новин 24 По материалам:

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