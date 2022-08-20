Рынок недвижимости оживет: квартиры с ремонтом и мебелью будет скупать государство — Finance.ua

Рынок недвижимости оживет: квартиры с ремонтом и мебелью будет скупать государство Сегодня 14:14 — Недвижимость

В ближайшее время на рынке жилой недвижимости Украины появится новый крупный покупатель — государство, которое будет покупать и арендовать жилье для украинцев, потерявших дома во время войны.

Это заставит застройщиков пересмотреть свои подходы и уделить больше внимания сдаче квартир с ремонтом и мебелью.

Такой прогноз озвучила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. Она считает, что снижение спроса на квартиры в новостройках является временным явлением. А благодаря спросу от государства рынок ожидает постепенное восстановление.

Покупать жилье в Украине в ближайшее время будут три категории, перечислила Берещак:

украинцы — для себя;

частные инвесторы под сдачу в аренду;

государство для покрытия потребности в новом жилье людей, потерявших дома.

И если первые две категории рынка уже знакомы, то третья повлечет за собой создание государственно-частного партнерства на рынке недвижимости. Берещак считает, что бизнес и власти будут вынуждены пойти на уступки друг другу.

Так, застройщики будут предлагать государству дополнительные опции, например готовые квартиры с ремонтом и мебелью. А со стороны государства потребуется быстрая оплата «заказов» или система преференций по оплате аренды земли.

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УБР По материалам:

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