Рынок недвижимости оживет: квартиры с ремонтом и мебелью будет скупать государство — Finance.ua
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Рынок недвижимости оживет: квартиры с ремонтом и мебелью будет скупать государство

Недвижимость
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В ближайшее время на рынке жилой недвижимости Украины появится новый крупный покупатель — государство, которое будет покупать и арендовать жилье для украинцев, потерявших дома во время войны.
Это заставит застройщиков пересмотреть свои подходы и уделить больше внимания сдаче квартир с ремонтом и мебелью.
Такой прогноз озвучила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. Она считает, что снижение спроса на квартиры в новостройках является временным явлением. А благодаря спросу от государства рынок ожидает постепенное восстановление.
Покупать жилье в Украине в ближайшее время будут три категории, перечислила Берещак:
  • украинцы — для себя;
  • частные инвесторы под сдачу в аренду;
  • государство для покрытия потребности в новом жилье людей, потерявших дома.
И если первые две категории рынка уже знакомы, то третья повлечет за собой создание государственно-частного партнерства на рынке недвижимости. Берещак считает, что бизнес и власти будут вынуждены пойти на уступки друг другу.
Так, застройщики будут предлагать государству дополнительные опции, например готовые квартиры с ремонтом и мебелью. А со стороны государства потребуется быстрая оплата «заказов» или система преференций по оплате аренды земли.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 октября стартует обновленная госпрограмма «Доступная ипотека». Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала об условиях льготной ипотеки и о том, кто сможет ее оформить.
По материалам:
УБР
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