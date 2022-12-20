Цену на Starlink для Украины снова снизили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цену на Starlink для Украины снова снизили

Личные финансы
96
Цену на Starlink для Украины снова снизили
Цену на Starlink для Украины снова снизили
Цену на заказ Starlink для Украины на официальном сайте снова снизили — с $700 до $600.
При этом стоимость самой подписки осталась неизменной (с момента последнего поднятия цен в ноябре) и составляет $75.
Цену на Starlink для Украины снова снизили
Напомним, 13 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты № 8197 и № 8196, отменяющие налоги на импорт генераторов и Starlink. Теперь терминалы спутникового интернета можно получить без дополнительной пошлины в размере 10% от превышения 150 евро и НДС в размере 20% от стоимости посылки свыше 150 евро.
Читайте также
При этом в сети начали появляться мошеннические схемы по перепродаже терминалов. Украинцам предлагают купить терминалы Starlink за десятки тысяч гривен. Однако, если вы приобретете его, через месяц с вас могут списать еще €479. Мошенники покупают их за границей за €1 с последующей оплатой и перепродают в Украине.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.