Цену на Starlink для Украины снова снизили — Finance.ua

Цену на Starlink для Украины снова снизили Сегодня 12:26 — Личные финансы

Цену на Starlink для Украины снова снизили

Цену на заказ Starlink для Украины на официальном сайте снова снизили — с $700 до $600.

При этом стоимость самой подписки осталась неизменной (с момента последнего поднятия цен в ноябре) и составляет $75.

Напомним, 13 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты № 8197 и № 8196, отменяющие налоги на импорт генераторов и Starlink. Теперь терминалы спутникового интернета можно получить без дополнительной пошлины в размере 10% от превышения 150 евро и НДС в размере 20% от стоимости посылки свыше 150 евро.

При этом в сети начали появляться мошеннические схемы по перепродаже терминалов. Украинцам предлагают купить терминалы Starlink за десятки тысяч гривен. Однако, если вы приобретете его, через месяц с вас могут списать еще €479. Мошенники покупают их за границей за €1 с последующей оплатой и перепродают в Украине.

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