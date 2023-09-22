Центробанк Турции повысил ставки сразу на 5% — Finance.ua

Центробанк Турции повысил ставки сразу на 5% Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Центробанк Турции повысил ставки сразу на 5%

Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку на заседании в четверг до максимума с 2003 года.

Ставку по семидневным операциям РЕПО повысили на 5 процентных пунктов — до 30% годовых.

Это уже четвертое повышение ставки с июня этого года, когда главой турецкого центробанка назначили Хафизе Гайе Эркан. До того как она приступила к циклу усиления денежно-кредитной политики, ставка составляла 8,5%.

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В турецком центробанке объяснили, что регулятор продолжает усиление монетарной политики, чтобы скорее добиться ослабления инфляции, а также закрепить инфляционные ожидания. Центробанк планирует постепенно повышать ставки, пока не достигнет существенного ослабления инфляции.

Дальнейший уровень ставки будет устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить замедление инфляции до 5% в среднесрочной перспективе.

В августе потребительские цены в Турции выросли на 58,9% в годовом выражении.

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Фінансовий клуб По материалам:

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