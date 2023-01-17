Центробанк Индии добивается полного запрета криптовалют — Finance.ua

Центробанк Индии добивается полного запрета криптовалют 17.01.2023, 01:32 — Криптовалюта

Центробанк Индии добивается полного запрета криптовалют

Резервный банк Индии выступил против легализации криптовалютного рынка. Он считает, что термин «криптовалюты» очень расплывчат, а сами цифровые монеты похожи на азартные игры.

Глава Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас изложил такую позицию на встрече Business Today. Регулятор будет добиваться полного запрета на торговлю криптовалютой в своей стране. Ранее они не раз критиковали технологию цифровых денег.

«Одни называют их активами, другие считают их финансовым продуктом. Если это так, у них должно быть что-то поддерживающее ценность. В случае с криптовалютами ничего подобного нет», — отметил глава банка.

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Глава центробанка пояснил, что расширение криптовалют чревато тем, что RBI полностью потеряет контроль над количеством денег в экономике. Чиновник аргументирует это фактами. Так, 20% транзакций в Индии уже проходят в криптовалютах. Эти операции не контролируются и не регулируются центробанком.

По словам Дас, все цифровые активы крайне ненадежны, а их стоимость слишком изменчива.

«Волатильность цен основывается на безумной концепции, что цена данной криптовалюты может расти или падать. Такая оценка базируется не на резервах или обеспечении, а на чистом предположении. Это 100% спекуляция и очень напоминает азартные игры», — говорит Дас.

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