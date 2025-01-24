Цена золота приблизилась к рекордному уровню с осени — Finance.ua
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Цена золота приблизилась к рекордному уровню с осени

Банковские металлы
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Цена золота приблизилась к рекордному уровню с осени
Цена золота приблизилась к рекордному уровню с осени
Золото уверенно укрепляет свои позиции на рынке. Драгоценный металл получил поддержку от последних заявлений Дональда Трампа, который завершает свою первую неделю в должности президента США.

Почему растет цена на золото

В ходе торгов в пятницу, 24 января, цены на золото приблизились к пиковому уровню за почти 3 месяца. Кроме того, драгоценный металл на пути к четвертому подряд недельному росту. Об этом пишет Reuters.
Золото получило поддержку благодаря неопределенности вокруг тарифной политики президента США Дональда Трампа и его призывов снизить процентную ставку, что давит на цену доллара. В целом цена золота на спотовом рынке выросла на 0,7% до 2773,57 доллара за унцию.
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Ранее драгметалл торговался на уровне 2777,10 доллара за унцию, что является пиковой ценой с конца октября. Напомним, что 31 октября цена золота достигла рекордных 2790,15 доллара за унцию. Всего за неделю драгоценный металл вырос в цене более чем на 2%. Параллельно фьючерсы на золото подорожали на 0,6% до 2781 доллара.
По материалам:
Телеканал 24
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