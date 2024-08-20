Цена на золотые слитки обновила рекорд — Finance.ua

Цена на золотые слитки обновила рекорд
Цена золота в слитках достигла миллиона долларов. Это новый исторический рекорд стоимости драгоценного металла.
Как сообщает Bloomberg, максимум цены золота был установлен еще 16 августа, когда курс превысил $2500 за тройскую унцию (около 33 г). Металл дорожает на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США готова снизить базовые процентные ставки в стране.
Речь идет об афинированном золоте международного стандарта LGD (London Good Delivery). Вес таких слитков составляет 400 тройских унций (12,5 кг), и их невозможно купить в коммерческих банках.
Стоимость золота в 2024 году
С января цена на золото выросла на 20%, что сделало его одним из самых прибыльных сырьевых товаров в 2024 году. Активно дорожать металл начал в марте, тогда стоимость унции достигла исторического максимума 2160 долларов.
Рост стоимости золота до новых высот объясняется несколькими причинами. К основным Bloomberg относит следующие:
- крупные закупки металла центральными банками;
- сильный потребительский аппетит в Китае;
- спрос на активы-убежища на фоне геополитического напряжения.
Впрочем, такое ралли оказалось неожиданностью не всем. Консалтинговая компания Metals Focus еще в июне прогнозировала новый рекорд в этом году, а в начале июля Citigroup озвучила свой сценарий, согласно которому в 2025 году золото достигнет $2700−3000 за унцию.
У аналитиков из Goldman Sachs еще более оптимистичные прогнозы — они предполагают, что золото подорожает до $2700 уже к концу года. «Длинные позиции по золоту в настоящее время обеспечивают портфелям наибольшую эффективность хеджирования среди сырьевых товаров», — говорят эксперты.
По их словам, золотые слитки могут стать защитным буфером от геополитических потрясений, включая войны, торговые тарифы и опасения по поводу суверенного долга США. По оценкам аналитиков, стоимость золота может достичь отметки в $2700 до 2025 года.
Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке — этот показатель остается на уровне 27,1 тонн. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны — это произошло из-за роста стоимости самого металла.
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