Цена на золотые слитки обновила рекорд — Finance.ua

Цена на золотые слитки обновила рекорд Сегодня 12:20 — Банковские металлы

Цена на золотые слитки обновила рекорд

Цена золота в слитках достигла миллиона долларов. Это новый исторический рекорд стоимости драгоценного металла.

курс превысил $2500 за тройскую унцию (около 33 г). Металл дорожает на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США готова снизить базовые процентные ставки в стране. Как сообщает Bloomberg , максимум цены золота был установлен еще 16 августа, когда(около 33 г). Металл дорожает на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США готова снизить базовые процентные ставки в стране.

Речь идет об афинированном золоте международного стандарта LGD (London Good Delivery). Вес таких слитков составляет 400 тройских унций (12,5 кг), и их невозможно купить в коммерческих банках.

Стоимость золота в 2024 году

С января цена на золото выросла на 20%, что сделало его одним из самых прибыльных сырьевых товаров в 2024 году. Активно дорожать металл начал в марте, тогда стоимость унции достигла исторического максимума 2160 долларов.

Рост стоимости золота до новых высот объясняется несколькими причинами. К основным К основным Bloomberg относит следующие:

крупные закупки металла центральными банками;

сильный потребительский аппетит в Китае;

спрос на активы-убежища на фоне геополитического напряжения.

Впрочем, такое ралли оказалось неожиданностью не всем. Консалтинговая компания Metals Focus еще в июне прогнозировала новый рекорд в этом году, а в начале июля Citigroup озвучила свой сценарий, согласно которому в 2025 году золото достигнет $2700−3000 за унцию.

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У аналитиков из Goldman Sachs еще более оптимистичные прогнозы — они предполагают, что золото подорожает до $2700 уже к концу года. «Длинные позиции по золоту в настоящее время обеспечивают портфелям наибольшую эффективность хеджирования среди сырьевых товаров», — говорят эксперты.

По их словам, золотые слитки могут стать защитным буфером от геополитических потрясений, включая войны, торговые тарифы и опасения по поводу суверенного долга США. По оценкам аналитиков, стоимость золота может достичь отметки в $2700 до 2025 года.

Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке — этот показатель остается на уровне 27,1 тонн. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны — это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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Обозреватель По материалам:

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