Цена на нефть вернулась к уровню, который был перед войной в Иране Сегодня 21:34 — Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась ниже уровня, фиксировавшегося до начала войны с Ираном. Причиной стало появление на рынке дополнительных объемов нефти из Персидского залива, что ослабило опасения трейдеров по поводу возможных последствий конфликта.

Об этом сообщает Financial Times.

Brent опустилась ниже уровня начала конфликта

Цена на нефть марки Brent упала ниже отметки 72,48 доллара за баррель, на которой она торговалась в конце февраля до начала конфликта с Ираном.

В четверг международный эталонный индекс снизился на 1,8% до 72,40 долларов за баррель. Трейдеры были готовы платить больше за нефть, которая будет поставлена ​​позже в этом году — это явный признак того, что на рынке в краткосрочной перспективе наблюдается избыток предложения.

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Это был первый случай с начала войны, когда цена на нефть опустилась ниже 72,48 долларов, уровня, на котором она закрылась накануне бомбардировок Ирана США и Израилем в конце февраля.

По данным Windward, которая отслеживает движение судов, в среду из Персидского залива вышел 31 танкер — это почти на 50 процентов больше, чем накануне.

Иран усилил контроль над судоходством

В четверг военно-морские силы Иранской революционной гвардии заявили, что координация с ними «обязательна» для судов, проходящих через Ормузский пролив, и предупредили суда о недопустимости использования каких-либо несанкционированных маршрутов.

Цены неуклонно падали после достижения пика в 126 долларов за баррель в марте, поскольку трейдеры верно сделали ставку на то, что США не смогут продолжать войну, которая угрожала столь значительным экономическим ущербом.

Економічна Правда По материалам:

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