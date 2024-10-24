Цена на картофель бьет рекорды — Finance.ua

Цена на картофель бьет рекорды Сегодня 21:21 — Личные финансы

Цена на картофель бьет рекорды

В Украине цены на картофель почти в три раза выше прошлогодних, хотя традиционно в течение первого осеннего месяца они не повышались, поскольку идет активная уборка урожая.

Об этом сообщает EastFruit

Отмечается, что на сегодняшний день в основных регионах производства картофель предлагается к продаже по 20−30 грн/кг ($0,48−0,73/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 18% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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По словам игроков рынка, положительный ценовой тренд в данном сегменте обусловлен сразу несколькими факторами. Так, на этой неделе большинство украинских фермеров сообщили о завершении отгрузки картофеля непосредственно с поля, учитывая, что хозяйства предлагали к продаже эту продукцию из хранилищ, цены на которую традиционно выше.

Еще более уверенную поддержку цен продолжает оказывать ограниченное предложение картофеля на рынке из-за существенного снижения урожайности этой культуры в текущем сезоне.

Економічна Правда По материалам:

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