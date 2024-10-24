Цена на картофель бьет рекорды — Finance.ua

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Цена на картофель бьет рекорды

Личные финансы
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Цена на картофель бьет рекорды
Цена на картофель бьет рекорды
В Украине цены на картофель почти в три раза выше прошлогодних, хотя традиционно в течение первого осеннего месяца они не повышались, поскольку идет активная уборка урожая.
Об этом сообщает EastFruit.
Отмечается, что на сегодняшний день в основных регионах производства картофель предлагается к продаже по 20−30 грн/кг ($0,48−0,73/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 18% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
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По словам игроков рынка, положительный ценовой тренд в данном сегменте обусловлен сразу несколькими факторами. Так, на этой неделе большинство украинских фермеров сообщили о завершении отгрузки картофеля непосредственно с поля, учитывая, что хозяйства предлагали к продаже эту продукцию из хранилищ, цены на которую традиционно выше.
Еще более уверенную поддержку цен продолжает оказывать ограниченное предложение картофеля на рынке из-за существенного снижения урожайности этой культуры в текущем сезоне.
По материалам:
Економічна Правда
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