В Украине продолжает дорожать картофель — Finance.ua

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В Украине продолжает дорожать картофель

Личные финансы
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В Украине продолжает дорожать картофель
В Украине продолжает дорожать картофель
На этой неделе украинские производители предлагают к продаже картофель по цене 12−18 гривен/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Об этом говорится в сообщении EastFruit.
«В Украине стремительно растет спрос на продовольственный картофель. Рост цен участники рынка объясняют достаточно высоким спросом на картофель со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей. При этом ажиотаж в этом сегменте подогревается слухами о нехватке качественного картофеля в текущем сезоне», — говорится в сообщении.
Как отмечают производители, росту темпов сбыта также способствовало снижение производства картофеля в стране.
В настоящее время оптовая цена на картофель в Украине уже в среднем в 2 раза выше, чем в начале сентября 2023 года.
По материалам:
Українські Новини
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