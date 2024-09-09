В Украине продолжает дорожать картофель — Finance.ua

В Украине продолжает дорожать картофель Сегодня 06:51 — Личные финансы

В Украине продолжает дорожать картофель

На этой неделе украинские производители предлагают к продаже картофель по цене 12−18 гривен/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

«В Украине стремительно растет спрос на продовольственный картофель. Рост цен участники рынка объясняют достаточно высоким спросом на картофель со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей. При этом ажиотаж в этом сегменте подогревается слухами о нехватке качественного картофеля в текущем сезоне», — говорится в сообщении.

Как отмечают производители, росту темпов сбыта также способствовало снижение производства картофеля в стране.

В настоящее время оптовая цена на картофель в Украине уже в среднем в 2 раза выше, чем в начале сентября 2023 года.

Українські Новини По материалам:

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