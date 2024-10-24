Подбор горячих вакансий для менеджеров — Finance.ua

Подбор горячих вакансий для менеджеров Сегодня 14:04 — Личные финансы

Подбор горячих вакансий для менеджеров

Менеджеры играют ключевую роль в структуре любой организации. Они обладают бесценными качествами — стойкостью, четкостью в принятии решений и способностью доносить видение компании до своей команды.

Специалисты robota.ua подготовили актуальную подборку вакансий для менеджеров. В нем вы можете ознакомиться с предложениями и отправить резюме уже сегодня.

Менеджер по персоналу в Retail Group

📍 Ивано-Франковск

Мультибрендовая международная компания объявляет конкурс на вакансию. Ожидание кандидатов: опыт в сфере рекрутинга — от 1 года; умение быстро находить и заинтересовывать кандидатов; высокий уровень коммуникабельности и умение выстроить долгосрочные отношения с возможными работниками; уверенный пользователь MS Office.

Account Manager (Microsoft solutions) в Innoware

📍Киев

Ведущая ІТ-консалтинговая компания, специализирующаяся на внедрении современных технологий управления бизнесом, ищет сотрудника с опытом работы с лицензиями Microsoft и ответственным и проактивным подходом, который будет сопровождать B2B-клиентов компании в вопросах лицензирования, документации, оплат и т. п. по решениям Microsoft — ERP, CRM и cloud business solutions.

On-Trade Project manager (Brand Ambassador) в Bayadera Group

📍 Львов

Требования к будущему работнику: опыт работы — от 2-х лет на аналогичной должности; опыт работы в on-trade-канале и организации маркетинговых активностей; опыт проведения мероприятий (приветствуется); опыт создания своих signature-коктейлей, презентаций; опыт проведения лекций и дегустаций; высшее образование; знание английского языка — не ниже Intermediate; наличие автомобиля (желательно).

Работодатель отмечает, что командировки в пределах западного региона займут около 40% рабочего времени.

Менеджер по маркетингу в Megapolis+

📍 Киев

Рекламный холдинг приглашает на работу. Задачи в должности: ведение и оформление рекламных кампаний в 1С: заведение соглашений, ведение документации, контроль за ее предоставлением ответственным лицам; обеспечение взаимодействия с разными отделами холдинга для решения технических вопросов, связанных с рекламными кампаниями; постановка и координация задач смежных сервисов; участие в разрешении спорных или проблемных ситуаций, помощь коллегам в принятии решений; поддержка высокого темпа работы и эффективное управление несколькими задачами одновременно.

Менеджер проекта контроля и улучшения уровня одобрения транзакций по картам (approval rate) в «ПриватБанке»

📍 Днепр

Работникам гарантируется: официальное трудоустройство и 24 календарных дня отпуска; конкурентная заработная плата; медицинское страхование и корпоративная мобильная связь; корпоративное обучение; современный комфортабельный офис; интересные проекты, амбициозные задачи и динамичное развитие.

Технический менеджер в «Премьер Экспо»

📍 Киев

Ведущий организатор международных выставок и конференций в Украине в поиске специалиста. Пожелания кандидату: высшее техническое образование; опыт работы архитектором, техническим менеджером (желательно — в выставочном бизнесе); свободное владение продуктами MS Office, знание AutoCAD, Corel Draw (обязательно).

Операционный менеджер в Inwhite

📍 Львов

Национальная facility-компания приглашает в команду. Будущего работника ждут следующие обязанности: операционное управление бизнес-процессами на объектах; подбор, обучение, адаптация персонала, формирование команды, контроль персонала; эффективная коммуникация с заказчиком; контроль выполнения бюджетов, составление и выполнение плана грамотной оптимизации расходов подразделения; контроль качества выполнения работ согласно договорам обслуживания; ведение документации, внутренней отчетности.

Менеджер по снабжению в Dnipro-M

📍 Киев

Портрет идеального кандидата: аналитический склад ума и любовь к цифрам; умение работать с большим объемом информации; владение учетными программами и Excel (не обязательно, готовы обучать); опыт работы в аналитике/делопроизводстве (будет преимуществом, но не обязательно).

Менеджер по бронированию в Ribas Hotels Group

📍 Одесса

Международная управляющая компания полного цикла, основной услугой которой является операционный менеджмент гостинично-ресторанных комплексов, ищет специалиста, который будет вести прием входящих звонков и бронирование номеров в гостиничной программе.

Анонсируются: инвестиции в обучение за счет компании; отсутствие бюрократии и возможности воплощать смелые идеи быстро; бесплатные консультации у специалистов: психолог, юрист, финансист, нутрициолог; скидка на проживание в отелях сети.

Менеджер по продажам и мерчендайзингу в Wine Bureau

📍 Киев

Ищут специалиста, который будет формировать витрины в соответствии с внутренними стандартами; участвовать в обновлении выкладки товара; управлять проектом кросс-мерчандайзинга; взаимодействовать с дизайнером и продакшн-менеджером по реализации коммуникации в магазине; организовывать перемещение товара в сотрудничестве с логистическим отделом и составом.

Менеджер бизнес-программ (Digital&IT Business Solutions Manager) в JTI

📍 Киев

Зона ответственности будущего работника: развитие и оптимизация систем и решений в рамках функционального направления; внедрение глобальных систем и решений; Service Delivery Management & Business Continuity/Security; инновации; управление D&IT.

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