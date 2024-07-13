Цена, как за чашку кофе: в шведском городке можно дешево купить землю, однако есть условие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена, как за чашку кофе: в шведском городке можно дешево купить землю, однако есть условие

Мир
27
Цена, как за чашку кофе: в шведском городке можно дешево купить землю, однако есть условие
Цена, как за чашку кофе: в шведском городке можно дешево купить землю, однако есть условие
Поселок Йотене в центральной Швеции распродает 29 земельных участков по цене от 1 кроны (9 центов) за квадратный метр.
Об этом пишет CNN.
Читайте также
В городе живет всего 5 тысяч человек, он расположен на берегу крупнейшего озера Скандинавии под названием Венерн. Мэр города Йохан Мэнсон рассказал, что они устроили «распродажу» из-за экономического спада и сокращения сельского населения.
«Рынок жилья в нашем регионе и Швеции в целом сейчас очень медленно развивается из-за высоких процентных ставок и небольшой рецессии, поэтому мы хотели сделать инъекцию в рынок. Мы также наблюдаем низкий уровень рождаемости и старение населения», — пояснил он.
На продажу выставили землю, которая была на рынке очень много лет. С мая с ними связались около 30 заинтересованных покупателей, четверо из них уже приобрели участки в размере 700−1200 квадратных метров.
Читайте также
Единственное требование — строительство дома должно начаться в течение двух лет с момента покупки участка.
«Это стало вирусным, и мы получили тысячи и тысячи запросов на нашу телефонную станцию. У нас есть два человека на телефонной станции в мэрии, и они очень вспотели за последние несколько дней. Мы фактически находимся в кризисном режиме», — добавил городской голова.
Им пришлось приостановить процесс торгов до начала августа, чтобы решить, как действовать дальше. На землю, скорее всего, будут проведены торги. Пока ее может приобрести любой, однако эти правила могут быть пересмотрены.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.