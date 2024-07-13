Цена, как за чашку кофе: в шведском городке можно дешево купить землю, однако есть условие — Finance.ua

Цена, как за чашку кофе: в шведском городке можно дешево купить землю, однако есть условие 13.07.2024, 00:21 — Мир

Цена, как за чашку кофе: в шведском городке можно дешево купить землю, однако есть условие

Поселок Йотене в центральной Швеции распродает 29 земельных участков по цене от 1 кроны (9 центов) за квадратный метр.

Об этом пишет CNN.

В городе живет всего 5 тысяч человек, он расположен на берегу крупнейшего озера Скандинавии под названием Венерн. Мэр города Йохан Мэнсон рассказал, что они устроили «распродажу» из-за экономического спада и сокращения сельского населения.

«Рынок жилья в нашем регионе и Швеции в целом сейчас очень медленно развивается из-за высоких процентных ставок и небольшой рецессии, поэтому мы хотели сделать инъекцию в рынок. Мы также наблюдаем низкий уровень рождаемости и старение населения», — пояснил он.

На продажу выставили землю, которая была на рынке очень много лет. С мая с ними связались около 30 заинтересованных покупателей, четверо из них уже приобрели участки в размере 700−1200 квадратных метров.

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Единственное требование — строительство дома должно начаться в течение двух лет с момента покупки участка.

«Это стало вирусным, и мы получили тысячи и тысячи запросов на нашу телефонную станцию. У нас есть два человека на телефонной станции в мэрии, и они очень вспотели за последние несколько дней. Мы фактически находимся в кризисном режиме», — добавил городской голова.

Им пришлось приостановить процесс торгов до начала августа, чтобы решить, как действовать дальше. На землю, скорее всего, будут проведены торги. Пока ее может приобрести любой, однако эти правила могут быть пересмотрены.

УНІАН По материалам:

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