Цена Bitcoin провалила уровень $20 000 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена Bitcoin провалила уровень $20 000

Финтех и Карты
41
Цена Bitcoin провалила уровень $20 000
Цена Bitcoin провалила уровень $20 000
Котировки первой криптовалюты упали ниже уровня $20 000, оказав давление на остальной рынок.
Цена в моменте достигла локального минимума на отметке $19 344 в паре BTC/USDT биржи Binance.
Цена Bitcoin провалила уровень $20 000
На момент написания BTC торгуется в районе $19 680.
Читайте также
Из топ-20 наиболее капитализированных активов глубже всего просела Solana — на 18,7% за последние сутки. Цена Dogecoin упала за 24 часа на 14,4%.
Цена Bitcoin провалила уровень $20 000
Пребывающий под сильным давлением продаж токен FTX обвалился за сутки на 29,6%.
Общая капитализация рынка составляет $1,01 трлн, согласно CoinGecko.
Напомним, 4 ноября цена биткоина преодолела уровень $21 000.
Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Именно эта платформа считается крупнейшей и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко регистрироваться через Дія!

Начать зарабатывать на Binance

По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.