Цена Bitcoin провалила уровень $20 000 — Finance.ua

Цена Bitcoin провалила уровень $20 000
Котировки первой криптовалюты упали ниже уровня $20 000, оказав давление на остальной рынок.
Цена в моменте достигла локального минимума на отметке $19 344 в паре BTC/USDT биржи Binance.
На момент написания BTC торгуется в районе $19 680.
Из топ-20 наиболее капитализированных активов глубже всего просела Solana — на 18,7% за последние сутки. Цена Dogecoin упала за 24 часа на 14,4%.
Пребывающий под сильным давлением продаж токен FTX обвалился за сутки на 29,6%.
Общая капитализация рынка составляет $1,01 трлн, согласно CoinGecko.
Напомним, 4 ноября цена биткоина преодолела уровень $21 000.
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