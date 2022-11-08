Цена Bitcoin провалила уровень $20 000 — Finance.ua

Цена Bitcoin провалила уровень $20 000 Сегодня 10:30 — Финтех и Карты

Цена Bitcoin провалила уровень $20 000

Котировки первой криптовалюты упали ниже уровня $20 000, оказав давление на остальной рынок.

Цена в моменте достигла локального минимума на отметке $19 344 в паре BTC/USDT биржи Binance.

На момент написания BTC торгуется в районе $19 680.

Читайте также Выбираем криптомонету для инвестиций: на что обращать внимание

Из топ-20 наиболее капитализированных активов глубже всего просела Solana — на 18,7% за последние сутки. Цена Dogecoin упала за 24 часа на 14,4%.

Пребывающий под сильным давлением продаж токен FTX обвалился за сутки на 29,6%.

Общая капитализация рынка составляет $1,01 трлн, согласно CoinGecko.

Напомним, 4 ноября цена биткоина преодолела уровень $21 000.

Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Именно эта платформа считается крупнейшей и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко регистрироваться через Дія!

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.