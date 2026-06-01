Цена $10 800 и расход 3,7 л на 100 км: представлен самый дешевый автомобиль Honda (фото)
Минивэн Honda N-Box прошел плановую модернизацию и поступает в продажу в Японии с 22 июня по цене от 1 739 100 до 2 475 000 иен ($10 800 — $15 400), то есть это самая дешевая Honda.
Ее подробности раскрыли на сайте японского производителя.
Внешний вид
3,4-метровая Honda N-Box относится к кей-карам — классу субкомпактных городских авто. Минивэн отличается угловатым дизайном с коротким капотом и сдвижной дверью.
Дизайн обновили в версии Honda N-Box Custom — установили новые радиаторные решетки и передний бампер, а также несколько изменили фары.
В линейке есть вариант Joy во внедорожном стиле. Кроме того, предлагают пакеты Blacl Style (с черным декором на кузове и салоне) и Fashion Style (с белой крышей).
Салон
В салоне Honda N-Box улучшили отделку, а также добавили карманы для мелких вещей и USB-порт. 9-дюймовый тачскрин стал стандартным во всех версиях минивэна. При необходимости задние сиденья можно заменить выдвижным пандусом для перевозки лиц с инвалидностью на колесных креслах.
Технические характеристики
Новая Honda N-Box сохранила 658-кубовые двигатели — 58-сильный атмосферный и 64-сильный с турбонаддувом.
Средний расход горючего составляет 3,7−3,9 л/100 км. Все модификации оборудованы вариатором, а привод может быть передним или полным.
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