Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе — Finance.ua

Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
Campaign Manager 360 позволяет не только размещать креативы, но и анализировать их эффективность и оптимизировать рекламные стратегии. Подробно о том, как это сделать, рассказал CEO from newage. Александр Рольский во время конференции Romi, состоявшейся 4 октября в Киеве.
«В Европе Campaign Manager 360 больше используется как инструмент для размещения креативов, а для нас это более аналитический инструмент, за счет которого мы оптимизируем кампании», — утверждает Рольский.
Что можно сделать с его помощью?
- Контроль качества (фрод-трафик, non-cookies показы, viewability, гео, формат, частота, url-report.
- Медийное влияние (централизованный охват, общая частота на пользователя, попадание в целевую аудиторию, GRP/TRP).
- Реакция рекламы.
- Agile подход.
«Коротко: если мы говорим о медийной рекламе и размещении рекламных кампаний на YouTube
и т. д., базовая история заключается в том, что человек не хочет кликать на рекламу прямо сейчас. То есть если вы ожидаете конверсию с клика — что человек придет на сайт и сделает конверсию — то вероятность такого составляет около 2%. Соответственно, возникает вопрос, как отследить тех пользователей, которые посмотрели рекламу и сделали конверсию через некоторое время. Для этого существует Campaign Manager 360 и его возможности — в частности, следить за post-view действиями и это позволяет понять отложенный спрос к рекламе», — подчеркнул Рольский.
6 золотых вопросов к медийной рекламе:
- Кому показать рекламу?
- Где показать?
- Сколько раз?
- Как часто контактировать?
- Какие креативы работают?
- Каково влияние на бизнес?
По словам эксперта, аудиторию можно разделить на холодную, нейтральную и горячую.
«Мы используем разные инструменты в наших рекламных кампаниях, разные таргетинги — и все они могут работать совершенно по-разному. С одного таргетинга люди могут приходить и сразу делать конверсию. Но в большинстве случаев, особенно если мы говорим о YouTube, то там существует очень велика доля отложенного спроса», — отмечает Рольский.
«Во время рекламных кампаний важно понимать, сколько раз нам нужно показать баннерную рекламу, сколько раз видео, а сколько — рекламу на YouTube и так далее. Этот слайд схематически показывает то, что например YouTube наиболее эффективен на частоте 4−5, а баннерка, учитывая, что это менее сильный инструмент воздействия на пользователя, там, чем больше вы инвестируете в рекламу, тем больше будет Conversion Rate», — говорит специалист.
Как оценивается влияние рекламы?
- Guesstimate — по ощущениям, сработала реклама или нет.
- Только медийные показатели.
- Сравнение продаж/конверсия с периодом до ЖК/месяц/год назад.
- Динамика по брендовому (и не только) трафику.
- Brand/Search/conversion Lift.
Поделиться новостью