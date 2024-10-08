Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе — Finance.ua
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Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе

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Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
Campaign Manager 360 позволяет не только размещать креативы, но и анализировать их эффективность и оптимизировать рекламные стратегии. Подробно о том, как это сделать, рассказал CEO from newage. Александр Рольский во время конференции Romi, состоявшейся 4 октября в Киеве.
Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
«В Европе Campaign Manager 360 больше используется как инструмент для размещения креативов, а для нас это более аналитический инструмент, за счет которого мы оптимизируем кампании», — утверждает Рольский.
Что можно сделать с его помощью?
  • Контроль качества (фрод-трафик, non-cookies показы, viewability, гео, формат, частота, url-report.
  • Медийное влияние (централизованный охват, общая частота на пользователя, попадание в целевую аудиторию, GRP/TRP).
  • Реакция рекламы.
  • Agile подход.
Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
«Коротко: если мы говорим о медийной рекламе и размещении рекламных кампаний на YouTube и т. д., базовая история заключается в том, что человек не хочет кликать на рекламу прямо сейчас. То есть если вы ожидаете конверсию с клика — что человек придет на сайт и сделает конверсию — то вероятность такого составляет около 2%. Соответственно, возникает вопрос, как отследить тех пользователей, которые посмотрели рекламу и сделали конверсию через некоторое время. Для этого существует Campaign Manager 360 и его возможности — в частности, следить за post-view действиями и это позволяет понять отложенный спрос к рекламе», — подчеркнул Рольский.

6 золотых вопросов к медийной рекламе:

  1. Кому показать рекламу?
  2. Где показать?
  3. Сколько раз?
  4. Как часто контактировать?
  5. Какие креативы работают?
  6. Каково влияние на бизнес?
Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
По словам эксперта, аудиторию можно разделить на холодную, нейтральную и горячую.
«Мы используем разные инструменты в наших рекламных кампаниях, разные таргетинги — и все они могут работать совершенно по-разному. С одного таргетинга люди могут приходить и сразу делать конверсию. Но в большинстве случаев, особенно если мы говорим о YouTube, то там существует очень велика доля отложенного спроса», — отмечает Рольский.
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Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
«Во время рекламных кампаний важно понимать, сколько раз нам нужно показать баннерную рекламу, сколько раз видео, а сколько — рекламу на YouTube и так далее. Этот слайд схематически показывает то, что например YouTube наиболее эффективен на частоте 4−5, а баннерка, учитывая, что это менее сильный инструмент воздействия на пользователя, там, чем больше вы инвестируете в рекламу, тем больше будет Conversion Rate», — говорит специалист.

Как оценивается влияние рекламы?

  • Guesstimate — по ощущениям, сработала реклама или нет.
  • Только медийные показатели.
  • Сравнение продаж/конверсия с периодом до ЖК/месяц/год назад.
  • Динамика по брендовому (и не только) трафику.
  • Brand/Search/conversion Lift.
Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
Целостный анализ и медийный эффект: 6 золотых вопросов к медийной рекламе
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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