CBAM может обернуться для Украины потерей $2,7 млрд инвестиций в 2026—2030 годах — Finance.ua

CBAM может обернуться для Украины потерей $2,7 млрд инвестиций в 2026—2030 годах Сегодня 06:06

CBAM может обернуться для Украины потерей $2,7 млрд инвестиций в 2026—2030 годах

С окончательным вступлением в силу в ЕС углеродного налога (CBAM) потенциальные потери инвестиций в украинскую экономику в 2026—2030 годах могут составить $2,7 млрд.

Такую обновленную оценку на основе данных за 2024 год дает исследование GMK Center.

В то же время потенциальные потери экспорта в течение указанного периода составят $4,7 млрд.

В настоящее время Евросоюз является основным торговым партнером Украины. Введение CBAM создаст дополнительные препятствия для отечественных компаний, поставляющих товары в блок. По итогам 2024 года стоимость украинского экспорта в ЕС составила $24,8 млрд, из которых 14,5% подпадает под действие механизма трансграничной углеродной корректировки.

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Влияние CBAM на украинскую экономику с годами будет расти. Так, в 2026 году потери ВВП могут составить $1,4 млрд, в 2030-м этот показатель, вероятно, составит $7,25 млрд.

Украине необходимо решение, которое позволит смягчить негативное влияние механизма трансграничной углеродной корректировки на ее экономику. Это можно достичь в соответствии со статьей 30.7 Регламента CBAM. Она содержит положения о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и непровоцированных событий, которые наносят серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре.

Заметим, что переходный период механизма трансграничной углеродной корректировки в ЕС начался с 1 октября 2023 года. Предполагалось, что он продлится до 1 января 2026 года. К тому моменту компании должны были только отчитываться о выбросах углерода.

Что об этом известно

В начале февраля европейский комиссар по климату Вопке Гукстра сообщил , что Еврокомиссия может рассмотреть возможность исключения из-под действия пограничного углеродного сбора 80% компаний, которые будут охвачены CBAM. По его словам, анализ ЕК показал, что почти все покрываемые механизмом (97%) выбросы генерируются лишь 20% компаний, подпадающих под его действие.

В конце февраля был представлен так называемый «омнибус-пакет» (Omnibus Package) к Соглашению о чистой промышленности, которым предусматривается упрощение СВАМ. Среди изменений, предлагаемых ЕК — отсрочка обязательного приобретения CBAM-сертификатов с 1 января 2026-го на 1 февраля 2027-го. Также предложено введение нового порогового значения для веса экспортируемых товаров (50 метрических тонн). Это должно освободить от обязательств около 90% импортеров (около 182 тыс. компаний), но, к сожалению, на украинский экспорт это упрощение никак не повлияет.

Учитывая негативное влияние СВАМ на экономику, украинский бизнес говорит о необходимости участия государства в решении этой проблемы. Одним из вариантов может быть активная позиция правительства при переговорах в рамках обновления торгового соглашения с ЕС, что позволило бы разработать действенный механизм поддержки взаимовыгодной внешней торговли.

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