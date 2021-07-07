Одна транзакция Bitcoin оставляет больший углеродный след, чем просмотр 100 тысяч часов видео на YouTube

Одна транзакция криптовалюты может потреблять в среднем до 1752,79 киловатт-часа электрической энергии. Это эквивалентно просмотру 138 762 часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.
Об этом свидетельствуют результаты Индекса энергопотребления Bitcoin Digiconomist, пишет Business Insider India.
Углеродный след – это количество парниковых газов, генерируемых в результате определенных действий, например, майнинга криптовалюты. В течение года объем энергии, используемой во время извлечения Bitcoin, равен количеству потребления энергии Швецией.
В то же время в отличие от Швеции, где почти половина произведенной энергии происходит из возобновляемых источников, установки по майнингу криптовалюты сосредоточены в странах, где основным источником производства электроэнергии является сжигание ископаемого топлива, в частности угля.
Издание указывает, что меньше чем от Bitcoin даже углеродный след от VISA, которая обеспечивает примерно 42% мирового кредитного рынка, то есть компания — один из крупнейших поставщиков платежей в мире, наряду с Mastercard, Discover и American Express.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2286 13
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги — Рада приняла законопроект за основуВчера, 14:19 - 481 12
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 3752 8
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1141 7
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1144 5
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 3752 8
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2286 13
Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)Вчера, 13:00 - 1319
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1144 5
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1141 7
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Вчера, 12:55 - 208
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 432 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1517 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1851 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 908 1