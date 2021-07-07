Одна транзакция Bitcoin оставляет больший углеродный след, чем просмотр 100 тысяч часов видео на YouTube

Одна транзакция криптовалюты может потреблять в среднем до 1752,79 киловатт-часа электрической энергии. Это эквивалентно просмотру 138 762 часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.

Об этом свидетельствуют результаты Индекса энергопотребления Bitcoin Digiconomist, пишет Business Insider India.

Углеродный след – это количество парниковых газов, генерируемых в результате определенных действий, например, майнинга криптовалюты. В течение года объем энергии, используемой во время извлечения Bitcoin, равен количеству потребления энергии Швецией.

В то же время в отличие от Швеции, где почти половина произведенной энергии происходит из возобновляемых источников, установки по майнингу криптовалюты сосредоточены в странах, где основным источником производства электроэнергии является сжигание ископаемого топлива, в частности угля.

Издание указывает, что меньше чем от Bitcoin даже углеродный след от VISA, которая обеспечивает примерно 42% мирового кредитного рынка, то есть компания — один из крупнейших поставщиков платежей в мире, наряду с Mastercard, Discover и American Express.