Carlsberg планирует продать бизнес в рф до середины этого года — Finance.ua
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Carlsberg планирует продать бизнес в рф до середины этого года

Фондовый рынок
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Carlsberg планирует продать бизнес в рф до середины этого года
Carlsberg планирует продать бизнес в рф до середины этого года
Датская пивоваренная компания Carlsberg, владеющая ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в россии, планирует подписать сделку о продаже своего бизнеса до середины 2023 года.
Об этом говорится в финансовой отчетности компании за прошлый год.
Согласно документу, концерн уже приступил к процессу отбора потенциальных покупателей путем определения критериев участия в аукционе. Ожидается, что предложение вступит в силу в I квартале этого года.
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В связи с предстоящей сделкой Carlsberg надеется разработать оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая сотрудников и акционеров компании.
Carlsberg имеет в рф восемь пивоварен и 8400 сотрудников. В марте прошлого года концерн заявил о продаже бизнеса в стране. В 2021 году российский бизнес Carlsberg получил около $1 млрд дохода и $100 млрд операционной прибыли.

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По материалам:
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