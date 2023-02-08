Carlsberg планирует продать бизнес в рф до середины этого года — Finance.ua

Carlsberg планирует продать бизнес в рф до середины этого года Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Carlsberg планирует продать бизнес в рф до середины этого года

Датская пивоваренная компания Carlsberg, владеющая ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в россии, планирует подписать сделку о продаже своего бизнеса до середины 2023 года.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за прошлый год.

Согласно документу, концерн уже приступил к процессу отбора потенциальных покупателей путем определения критериев участия в аукционе. Ожидается, что предложение вступит в силу в I квартале этого года.

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В связи с предстоящей сделкой Carlsberg надеется разработать оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая сотрудников и акционеров компании.

Carlsberg имеет в рф восемь пивоварен и 8400 сотрудников. В марте прошлого года концерн заявил о продаже бизнеса в стране. В 2021 году российский бизнес Carlsberg получил около $1 млрд дохода и $100 млрд операционной прибыли.

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