Британский люксовый бренд Paul Smith уходит из россии — Finance.ua

Британский люксовый бренд Paul Smith уходит из россии Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Британский люксовый бренд Paul Smith уходит из россии

Британский люксовый бренд Paul Smith прекратил работу в россии и выразил сожаление, что не сделал этого раньше.

Об этом пишет Financial Times.

Дом моды оказался в центре внимания после появления в газете Daily Mail информации о том, что Paul Smith по-прежнему продает свою продукцию в россии через франчайзингового партнера.

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По данным издания, компания поставила новую коллекцию одежды и аксессуаров, по крайней мере, в один московский магазин.

В Paul Smith признали, что совершили ошибку. «Теперь мы понимаем, что было ошибкой разрешать этим магазинам работать под нашим именем на фоне военных действий на территории Украины», — сказал представитель модного дома.

В компании отметили, что потребовали закрытия этих магазинов и прекратили все поставки дистрибьютору.

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Paul Smith открыл свой первый бутик в Ноттингеме в 1970 году. В настоящее время бренд имеет более 100 магазинов по всему миру.

В марте 2022 года модные бренды Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent заявили, что прекращают работу в россии из-за вторжения в Украину. Многие бренды опасались репутационной и нравственной негативной реакции из-за того, что они остались в стране.

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