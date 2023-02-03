Спонсоры войны: какие товары украинцам лучше не покупать — Finance.ua
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Спонсоры войны: какие товары украинцам лучше не покупать

Фондовый рынок
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Известная американская корпорация Procter&Gamble внесена в список международных спонсоров войны из-за того, что P&G до сих пор работает в рф, платит налоги в российский госбюджет и способствует мобилизационным мероприятиям.
Информация об этом появилась на сайте проекта «Война и санкции» от Национального агентства по предотвращению коррупции.
Что известно о деятельности Procter & Gamble в рф
В марте 2022 года корпорация заявила о сокращении ассортимента на российском рынке и пообещала оставить на нем только товары для здоровья и гигиены.
Более того, в августе появилась информация, что компания больше не вкладывает средства в развитие бизнеса на территории РФ.
Несмотря на это, бизнес P&G все еще действует и развивается в россии. В частности, на территории рф продолжают работать комбинат бытовой химии, являющийся крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завод по изготовлению лезвий и бритвенных станков.
Таким образом «Проктер энд Гэмбл» продолжает зарабатывать на рынке рф и вносить вклад в госбюджет страны-агрессора.
Согласно данным НАПК, только за 2021 год компания уплатила около 5,2 млн долларов в виде налоговых поступлений и других выплат. Также компания дает рабочие места для около 2,5 тысячи россиян.
Какую продукцию выпускает Procter & Gamble
В частности, компании принадлежат следующие дочерние предприятия и бренды:
  • Gillette
  • Fairy
  • Tide
  • Ariel
  • Lenor
  • Mr. Proper
  • Pampers
  • Always
  • Head & Shoulders
  • Pantene
  • Old Spice
  • Hugo Boss
  • Max Factor
  • Duracell
  • Naturella
  • Venus
  • Discreet
  • Tampax
  • Oral-B
  • Blend-a-med
В связи с фактической поддержкой P&G военной агрессии рф против нашей страны украинцам советуют отказаться от покупки товаров выше перечисленных брендов, а также другой продукции Проктер энд Гэмбл.
Какие корпорации до сих пор работают в россии
«К сожалению, из-за низкого морального порога сотни иностранных компаний остаются работать на российском рынке, тем самым финансируя армию и военно-промышленный комплекс государства-агрессора», — говорит глава НАПК Александр Новиков.
Среди известных нам компаний:
  • OpenWay Group
  • Danieli
  • TMS Tankers Ltd.
  • Minerva Marine Inc.
  • Thenamaris Ships Management
  • Delta Tankers Ltd.
  • Dynacom Tankers Management, Ltd.
  • Leroy Merlin
  • Mondi Group/Mondi PLC
  • eKassir
  • Liberian International Ship & Corporate Registry
  • Bonduelle.
«Вся информация об их деятельности передается международной компании LSEG и вносится в базу данных World-Check, чтобы оградить международную финансовую индустрию от спонсоров российской войны», — добавляет глава НАПК.
По материалам:
РБК-Україна
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