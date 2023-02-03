Спонсоры войны: какие товары украинцам лучше не покупать — Finance.ua

Спонсоры войны: какие товары украинцам лучше не покупать 03.02.2023, 09:46 — Фондовый рынок

Известная американская корпорация Procter&Gamble внесена в список международных спонсоров войны из-за того, что P&G до сих пор работает в рф, платит налоги в российский госбюджет и способствует мобилизационным мероприятиям.

Информация об этом появилась на сайте проекта « Война и санкции» от Национального агентства по предотвращению коррупции.

Что известно о деятельности Procter & Gamble в рф

В марте 2022 года корпорация заявила о сокращении ассортимента на российском рынке и пообещала оставить на нем только товары для здоровья и гигиены.

Более того, в августе появилась информация, что компания больше не вкладывает средства в развитие бизнеса на территории РФ.

Несмотря на это, бизнес P&G все еще действует и развивается в россии. В частности, на территории рф продолжают работать комбинат бытовой химии, являющийся крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завод по изготовлению лезвий и бритвенных станков.

Таким образом «Проктер энд Гэмбл» продолжает зарабатывать на рынке рф и вносить вклад в госбюджет страны-агрессора.

Согласно данным НАПК, только за 2021 год компания уплатила около 5,2 млн долларов в виде налоговых поступлений и других выплат. Также компания дает рабочие места для около 2,5 тысячи россиян.

Какую продукцию выпускает Procter & Gamble

В частности, компании принадлежат следующие дочерние предприятия и бренды:

Gillette

Fairy

Tide

Ariel

Lenor

Mr. Proper

Pampers

Always

Head & Shoulders

Pantene

Old Spice

Hugo Boss

Max Factor

Duracell

Naturella

Venus

Discreet

Tampax

Oral-B

Blend-a-med

В связи с фактической поддержкой P&G военной агрессии рф против нашей страны украинцам советуют отказаться от покупки товаров выше перечисленных брендов, а также другой продукции Проктер энд Гэмбл.

Какие корпорации до сих пор работают в россии

«К сожалению, из-за низкого морального порога сотни иностранных компаний остаются работать на российском рынке, тем самым финансируя армию и военно-промышленный комплекс государства-агрессора», — говорит глава НАПК Александр Новиков.

Среди известных нам компаний:

OpenWay Group

Danieli

TMS Tankers Ltd.

Minerva Marine Inc.

Thenamaris Ships Management

Delta Tankers Ltd.

Dynacom Tankers Management, Ltd.

Leroy Merlin

Mondi Group/Mondi PLC

eKassir

Liberian International Ship & Corporate Registry

Bonduelle.

«Вся информация об их деятельности передается международной компании LSEG и вносится в базу данных World-Check, чтобы оградить международную финансовую индустрию от спонсоров российской войны», — добавляет глава НАПК.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.